La mandataria bonaerense María Eugenia Vidal estuvo en el programa PPT que conduce Jorge Lanata y consultada sobre los resultados de los sondeos que la muestran perdieron con Axel Kicillof, aseveró que "eso también lo decían en 2015 y en 2017". "Estoy acostumbrada a correrla de atrás. No me preocupa eso",dijo.

Además, indicó: "Yo no tengo el voto garantizado, cada vez que hay una elección empiezo de nuevo", y aludió a la alianza de Sergio Massa con Alberto Fernández: "Nadie se va con una valija de votos a otro espacio".

Por otro lado, señaló que toda la lista del Frente de Todos "representa un sistema que gobernó el distrito durante 28 años".

"Es el sistema que no dio respuesta a cosas muy básica, que significó abandono, que no le dio respuesta a los pacientes con cáncer, que hizo que en las cárceles no hubiera candados o que siete mil presos durmieran en el piso", agregó.

En tanto, se mostró autocrítica: "Faltaron hacer muchas cosas", dijo. "No mejoramos los hospitales todo lo que hubiéramos querido, aunque pusimos 45 guardias nuevas. Faltó poder pagarle a los docentes como quisiera. Tuvimos un conflicto innecesario, es algo que hice mal", señaló al respecto.