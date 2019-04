Pablo Zurro, el intendente del municipio de Pehuajó, pidió a María Eugenia Vidal que inicie gestiones para que se pueda construir una rotonda en el cruce del ingreso a la localidad de Mones Cazón y la ruta del cereal. La solicitud la hizo a través de un encendido discurso a través de un video grabado en esa intersección de los caminos, en la Ruta 86.

“El 29 de diciembre de 2016, la Gobernadora María Eugenia Vidal, inauguraba la Ruta del Cereal. Está descontado que no me invito. -¿por qué no lo hizo?- porque yo en aquel momento, ya hablaba de que Vidal era lo mismo que (Mauricio) Macri, las mismas prácticas y que el país se iba a destruir, lamentablemente no me equivoque, se destruyó gracias a ellos”, señaló.

Y agregó: “Señora Gobernadora, la esperé dos años y cuatro meses, faltan cinco días que se cumplan. Acá hay una rotonda, la cual es clave cuando usted viene del lado de Salazar cuando la gente viene para Mones Cazón”.

Además, Zurro explicó el motivo por el cual es necesario la construcción de la estructura. “La gente cuando toma el acceso Mones Cazón y no tiene la rotonda sufre muchos accidentes”, planteó.

En tanto, el intendente reiteró cuestionamientos hacia la mandataria. “Los pehuajenses estamos acostumbrado a que nos saquen todo, lo que nunca pensé es que usted se iba a ‘comer’ una rotonda. Festejamos el camino del cereal y ocurre eso. ‘Que buenas medidas está anunciando después de tres años de gobierno, se olvidaron que aumentaron 445% el pan, ¿ahora lo van a regular con Macri?, los felicito”, concluyó.