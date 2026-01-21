Video: Policía que conducía un auto oficial dio positivo en un control de alcoholemia en Campana
Se trata de un subcomisario de la Policía Federal. Ya fue puesto en disponibilidad. Utilizaba la camioneta oficial para vacacionar con su familia.
El subcomisario de la Policía Federal fue interceptado manejando alcoholizado un móvil oficial en la Ruta 12, a la altura de Campana. El test arrojó 0,56 g/L.
El miembro de la fuerza de seguridad viajaba acompañado por su familia y fue demorado durante un control de alcoholemia. Ante esa situación, la agente a cargo del procedimiento le reprochó su conducta: "Usted viene en un móvil oficial, señor. ¿Usted es policía y está tomando alcohol?".
Se trata de Ignacio Adolfo García Acosta, subcomisario destinado a la División Delitos Tecnológicos, dependiente del Departamento Ciberdelitos. Ahora, tras conocido el hecho, fue puesto en disponibilidad.
El hecho ocurrió cuando circulaba en una camioneta Ranger por la Ruta Nacional 12, en jurisdicción bonaerense donde rige la tolerancia cero de alcohol al volante.
