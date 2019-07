La gobernadora María Eugenia Vidal visitó la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) acompañada por el candidato a diputado nacional Martín Lousteau, y durante una charla con jóvenes en la jornada "Educación y Desarrollo, desafíos y oportunidades ante un mundo cambiante", volvió a referirse a los docentes.

Consultada sobre el rol de los sindicatos de maestros durante su gestión, la mandataria provincial afirmó que "a lo largo de estos tres años y medio me tocó conocer a distintos, y como en todos los lugares hay personas honestas y otras que no, comprometidas y otras que no, que quieren mejorar y otras que no".

Vidal planteó que el año pasado "se cometieron errores de ambas partes" y recordó que pidió disculpas. Asimismo, reconoció que "para los docentes fue difícil manejar la incertidumbre salarial", aunque también los culpó de generarle inconvenientes a las familias por no saber si los chicos iban a tener clases.

"Tenemos que aprender y corregir, pero tenemos que animarnos a dar una discusión más profunda que excede los salarial, que es mucho más profunda que el salario, que tiene que ver con cómo formamos a los docentes, qué enseñan y qué aprenden nuestros chicos", expresó la gobernadora sobre este conflicto.