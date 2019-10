"En octubre yo me cobro todo lo que hiciste, bebé", comienza la canción, creada por las hermanas Julieta y Eugenia Di Pascuale.

"Pensabas que era gratis devaluar, y andar pisando sueños e ilusiones, bebé; el pueblo está cansado de llorar", continúa la particular versión del hit de Jimena Barón, difundido principalmente en Facebook.

"Ya no me queda un mango, bebé, me hiciste los ahorros esfumar", indica la letra, que generalmente hace hincapié en los problemas económicas generados durante la gestión de Mauricio Macri.