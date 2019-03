Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo bonaerense, se refirió al paro docente de 72 horas en la provincia de Buenos Aires. El titular de la certera laboral apuntó contra Roberto Baradel, el secretario general de Suteba por la medida de fuerza Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) ante la falta de acuerdo paritario.

"Cada vez que llegamos a noviembre o diciembre escuchamos a Roberto Baradel diciendo desde algún rincón de la provincia que si las clases no arrancan va a ser por culpa del gobierno, creo que todos los que nos escuchan hoy están hartos del empantanamiento que se provoca en cada inicio de año", señaló.

En declaraciones radiales a La Red cuestionó que durante los encuentros de base "se tergiversan los mensajes de lo que pasa en las reuniones paritarias para enfrentar a la gobernadora con la maestra que se rompe el lomo".

Durante la última reunión paritaria, la administracion provincial encabrezada por María Eugenia Vidal había propuesto a los maestros sueldos de este año en base al índice oficial de inflación y sumar un 5% adicional en diciembre. Los gremios la rachazaron y exigieron un ajuste que compense la pérdida del poder adquisitivo en 2018, que estiman en un 16%.

"Esta última oferta es equivalente a todas las obras de infraestructura que se van hacer en la Provincia en 2019", sotuvo Villegas.

Además, aseveró que los docentes que se adhieran al paro se les va a descontar el día "porque nadie puede cobrar por un servicio que no presta". "Es una política que establecimos y comunicamos a los docentes en diciembre de 2015 cuando no habíamos un solo día de conflicto. No es una novedad, ha sido así y así será mientras estemos a cargo", subrayó.

Y agregó: "Tiene que ver con dos razones. No es lo mismo ir a trabajar que no ir a trabajar, no puede tener el mismo tratamiento. En segundo lugar, no podemos pagar un servicio que la comunidad no recibió".

Respecto a la oferta del Gobierno, Villegas aclaró que nunca dijeron que es un sueldo con el que se sientan "cómodos ni orgullosos", pero que hicieron "el mejor esfuerzo".

"Yo nunca dije que estuviésemos conformes con los sueldos que estamos pagando. Es un sueldo que debe seguir mejorando, pero debemos generar mejores recursos", dijo el ministro.

En tanto, calificó como una "falta de respeto" la medida de fuerza de 72 horas. "Los chicos tienen que ser los protagonistas de la educación y no los sindicatos. Nosotros sostenemos una política de diálogo y propuestas. Del otro lado están constantemente minimizando los esfuerzos que hace el Gobierno", se lamentó. Lo único que estoy discutiendo es que no le hagamos perder más tiempo de clase a los chicos", precisó.