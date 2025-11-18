El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes cuando tres personas ingresaron a un domicilio de la calle 26 esquina 31, en Miramar, redujeron al hombre y a su hijo, de 64 años, los ataron y los golpearon.

Los agresores forzaron una ventana tras escalar hasta el balcón y sorprendieron a los dos hombres, a quienes redujeron mediante golpes repetidos mientras exigían dinero.

Uno de ellos golpeó al mayor con tal violencia que quedó prácticamente desfigurado. Antes de darse a la fuga, los malvivientes revolvieron toda la propiedad y se llevaron efectivo y objetos de valor. Además, sería la segunda vez que la familia sufre un asalto de estas características.

De acuerdo con el sitio Noticias Miramar, el hombre fue identificado como Omar Garros y su hijo, Daniel.

Otra hija hizo pública la situación en redes sociales, donde relató lo sucedido y compartió imágenes de las lesiones. “Es mi papá, Omar Garros, 90 años, laburante de toda la vida. Hoy en la madrugada unos delincuentes entraron a su casa, los ataron a él y a mi hermano Daniel y los molieron a palos. ¿Hasta cuándo hay que aguantar tanta inseguridad en Miramar?”, expresó en su publicación.

Tras el hecho, las víctimas fueron atendidas por personal de salud, que constató golpes y heridas producto de la agresión