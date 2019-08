Comenzó a viralizarse un video donde se ve a la Gobernadora visitando a una señora del Barrio Carlos Gardel, quien cuenta que sufre acoso por parte de un hombre. La mujer asegura que “hay un hombre que la acosa” que no sería el novio y que “salió de la nada”. El video continua con algunos cortes de edición hasta que Vidal responde: “Yo voy a hablar, no te preocupes. Le voy a decir la verdad, que me enteré del caso y que te estamos acompañando”.

La escena siguiente transcurre en la puerta de la vivienda del supuesto acosador, luego de un golpe de puerta, la mandataria provincial se presenta: “Buen día Horacio, soy María Eugenia Vidal, la Gobernadora. Sé que estás ahí porque los vecinos me dijeron”, le advierte que está al tanto de la situación, que van a acompañar a la mujer y que iría un fiscal para a hacer nuevamente la denuncia. El supuesto acosador no emite sonido, ni se advierte su presencia, más allá de que Vidal asegura que está en el lugar.

La dramatica escena termina con una frase que dice: "No desperdiciemos la oportunidad de tener una Gobernadora sin miedo". Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa, organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y algunos periodistas, salieron a criticar a Vidal.

El video de @mariuvidal “defendiendo a la vecina” es el ejemplo de cómo gobierna @juntoscambioar: para las cámaras. Dejando a su paso vacío, falta de respuesta e irresponsabilidad ante un tema tan delicado. https://t.co/7EnhASks6T — Malena Galmarini (@MalenaMassa) August 16, 2019