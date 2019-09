"Parece ser más negocio mentir que informar", sentenció Luana Volnovich en alusión a la lógica de algunos medios de comunicación.

Al respecto, contó una anécdota personal: "Me criticaban e inventaban cosas (en algunos medios). Yo no conozco de prensa, entonces pregunté a un periodista por qué hacián eso y me dijo: 'Porque quieren plata'".

Más allá de las críticas, la candidata a Diputada rechazó la Conadep para periodistas como sugirieron algunas personalidades para generar una crítica a la actitud de la prensa durante el Gobierno de Mauricio Macri.