En distintos países el tren es considerado como uno de los principales pilares para la conexión entre las ciudades y un componente “esencial” para el desarrollo de la economía local, a partir del transporte tanto de la materia prima como de las personas a distintos puntos. En Argentina, el servicio Plaza Constitución-Daireaux que era prestado por el Ferrocarril Roca -exFerrobaires-, se encuentra interrumpido desde septiembre de 2012. Roque Gómez, un vecino del municipio de Bolívar, brindó detalles a Lanoticia1.com sobre la campaña llamada “X la vuelta del Tren a Bolívar” iniciada por la restitución del transporte público.

“Esta movida comenzó con una movida hace un par de semanas atrás, con un video que viralicé en las redes sociales y después hice una página de Facebook que se llama ‘X el tren a Bolivar’. El sitio tiene un alcance que pasa las 140 mil visitas y lo que reclamo es un bien común para la gente, que es el regreso del tren a las localidades. En este caso, lo pido desde Constitución a Daireaux, el cual es un ramal donde existen 25 estaciones como 25 de Mayo, Lobos, entre otros”, señaló a este medio.

Además, consideró que “con la muerte del tren murieron un montón de pueblos por donde pasaba” y detalló los motivos por los cuales el servicio no funciona. “Está interrumpido desde 2012 por un tramo de vías que se deben reparar, el cual no es mucho”, precisó Gómez.

A su vez, pidió que “el Gobierno está presente”. “Por eso hago este pedido y vengo juntando firmas por todas las localidades, me puse esta campaña al hombro por el bien de la comunidad”, expresó.

El vecino bolivarense precisó que “el tren es mucho más económico” y puntualizó que actualmente “un pasaje de ida, solamente, desde Bolívar a Buenos Aires cuesta 1000 pesos”. “Ida y vuelta son $2000, una familia formada por un matrimonio y dos hijos, le sale $10.000, aproximadamente. En esta zona muchos chicos estudian en Buenos Aires y La Plata, el tren facilitaría mucho también a la economía regional. También ocurre que varias solemos viajar para atendernos por problemas de salud, es algo muy importante”, sintetizó.

“Un reclamo sin banderas políticas”

La iniciativa de Gómez “X el regreso del Tren a Bolívar” tiene varios adeptos de distintos sectores, entre ellos, el de concejales locales. En la última sesión, desde el bloque del Partido Justicialista se iba a presentar la misiva, pero fue frenada.

“Tenían pensado presentar un proyecto que no me lo comunicaron, les pedí en el Concejo Deliberante que me consultaran antes de hacerlo porque la iniciativa es mía. Los concejales de todos los partidos van a revér el asunto y me adjuntarán al proyecto porque la idea es no tener bandera política, la única que me importa es la del tren”, aseguró.

Y concluyó: “Viajé a Buenos Aires y me reuní con La Fraternidad, distintos funcionarios, la idea es presentar el proyecto en la Cámara de Diputados de la Provincia, y llegue a Guillermo Dietrich, el titular de Transporte para que entre todos se pueda lograr esto. En todos los países del mundo, el tren es un medio de transporte importantísimo y no entiendo porqué acá no se usa”.

El próximo 11 de mayo, a partir de las 17 hasta las 21, en la estación ferroviaria se estarán juntando firmas por el regreso del medio de transporte.