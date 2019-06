Una comerciante de Esteban Echeverría se hizo famosa en las redes sociales luego de publicar un insólito video donde se observa cómo una mujer aprovecha su descuido para robarle el cigarrillo que estaba fumando en la puerta del local.

El curioso episodio ocurrió este fin de semana en la localidad bonaerense de El Jagüel. Allí, Bárbara Aguirre se encontraba fumando en la puerta del negocio cuando debió dejar su cigarro apoyado en una reja para poder atender a un cliente.

Cuando volvió a salir a la calle, advirtió que el cigarro no estaba más. Lo desopilante del caso llegó cuando revisó las cámaras de seguridad. Allí la joven oriunda de Ezeiza se dio cuenta que el pucho se lo había llevado una mujer que aprovechó su descuido.

La joven se tomó el hecho con humor y publicó el video. "Alta rata inmunda jajajajaja. Esta macrisis si se puede ver! Me robó el pucho encendido. Se pisa la cola. Buscando a la ratatouille", dijo. Y agregó: "Se zarpó la fisura. Si no lo veía no lo creía".