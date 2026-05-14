¿Sabías que el Gobierno Nacional autorizó el traslado de animales domésticos en transporte de larga distancia? Si tenés mascotas, necesitás conocer esta medida que te permite subirte a micros y trenes con tus compañeros peludos.

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A partir de diciembre del año pasado, empezó a regir la Resolución 2076/2025 de la Secretaría de Transporte. La medida establece que los pasajeros pueden trasladar a sus mascotas en micros y trenes.

Por su parte, las empresas de transporte son las que establecen tanto las tarifas relativas al servicio como las condiciones y limitaciones para determinadas especies, razas, peso y dimensiones de los animales a trasladar. También pueden definir otros requisitos o restricciones operativas (días, horarios, recorridos), por lo que es muy importante consultar en cada empresa al momento de buscar los pasajes en micro o tren.

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Según la resolución, cada pasajero mayor de edad puede trasladar un solo animal doméstico. A su vez, la mascota deberá viajar en un contenedor adecuado a su tamaño y que asegure su bienestar y protección. La jaula transportadora o contenedor podrá ubicarse sobre la falda del dueño, debajo del asiento delantero o sobre el asiento de la ventana (siempre asegurado con cinturón de seguridad).

Es importante tener en cuenta que, al momento de abordar, cada pasajero que viaje con mascotas deberá exhibir la constancia de vacunación antirrábica vigente y cualquier otra documentación requerida por la empresa. Durante todo el trayecto, la persona será responsable del cuidado de la mascota y deberá ser capaz de garantizar, además, que no cause molestias a otros pasajeros.

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Además, la Resolución especifica que tanto en las terminales y estaciones como en las paradas habilitadas se deben habilitar espacios específicos para las mascotas. Estos sitios estarán señalizados y acondicionados para garantizar las normas de seguridad e higiene. De esta manera, se garantiza que los pasajeros que viajen con animales tengan un espacio seguro y cómodo tanto para esperar como para abordar el transporte.

Una aclaración importante es que los perros guías o de asistencia de personas con discapacidad están exceptuados de esta Resolución. Estos animales se mantienen dentro del régimen específico que los contempla para asegurar, entre otras cosas, la gratuidad del traslado de los mismos.

Esta resolución es una medida muy esperada por los dueños de mascotas en Argentina y rige desde diciembre del 2025 en toda la red de transporte del país. Ahora, las personas que quieran o deban viajar con animales tienen más opciones que el avión o el transporte particular.

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Sin dudas, la resolución 2076/2025 es una buena noticia no solo para el bolsillo de los pasajeros, sino también para el avance y la modernización de las normativas vigentes. De esta manera, se promueve un sistema de transporte basado en las necesidades reales de las personas. Al mismo tiempo, se respeta y promueve el derecho de cada usuario de viajar con sus mascotas mientras se brinda una experiencia más confortable y segura para los animales también.