El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, brindó una entrevista televisiva donde analizó la situación política, económica y social que atraviesa la Argentina en el comienzo del año electoral que definirá el futuro del país, de la provincia y de su distrito por los próximos cuatro años.

“No hay brotes verdes, no hay segundo semestre, no hay rebote de la economía, no hay nada de lo que se venía planteando. Fracasaron, claramente el Gobierno de Cambiemos fracasó", disparó el jefe comunal en declaraciones al programa Primer Plano que conduce el periodista Adrián Noriega.

"Están a tres centésimas de 43,70, la marca de cigarrillos, y la mala noticia es que cuando el dólar aumenta se traslada a precios, o sea, a la vida cotidiana de nuestra gente”, sentenció Zabaleta, quien agregó: "Implosionaron la matriz productiva del conurbano, que voló por los aires".

"Las aperturas de importaciones hicieron que muchas pymes se fundan. Esta gente decidió hablar de déficit cero, agarrar una planilla y no se dan cuenta que cada número es una persona. Este gobierno perdió la confianza de la gente: medida que toma, medida que implosiona", agregó.

"Yo creo que Cambiemos fue, fracasó. Ahora hay que ser capaces de trabajar en un frente político y social importante para poner la economía al servicio de la producción y del trabajo. En Hurlingham, siete de cada diez vecinos van a votar en contra de este gobierno", concluyó Zabaleta.