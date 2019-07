Julio Zamora lanzó oficialmente su candidatura a intendente de Tigre Ante una multitud de vecinos en el complejo Pipa y presentó a sus precandidatos a concejales y consejeros escolares por el Frente de Todos.

"Pensamos que estos 4 años que vienen son de prosperidad y equidad para cada vecino de Tigre. Ustedes me conocen bien, soy de Benavídez, hijo de la universidad pública y me siento orgulloso de eso. Y también soy peronista, y nunca renegué de serlo. Todos ustedes me dan la fuerza para seguir adelante con este proyecto de mejorar Tigre para todos", dijo Zamora.

Y añadió: “Junto a Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Verónica Magario, vamos a construir una Argentina más justa, en la que nos dé orgullo vivir”. Tras un complejo cierre de listas hace algunas semanas, Zamora podrá competir ya que casi lo dejan afuera por el interés de Sergio Massa de hacer competir a su esposa, Malena Massa.

Tras hacer un balance de su gestión, respecto de las expectativas para las próximas elecciones, señaló: "Esta unidad tiene que ver con un espacio plural, diverso, democrático. Hoy estamos juntos todos los partidos que queremos llevarle dignidad a los argentinos. De la mano de nuestros candidatos a Presidente y Gobernador, vamos a llegar a la Argentina que queremos. Vamos hacia un lugar donde no haya diferencias de derechos entre hombres y mujeres".

El intendente también afirmó que "la provincia necesita menos marketing y más de un gobernador que se arremangue para trabajar en cada distrito. Y la Argentina precisa de un presidente con vocación de servicio para construir un país que incluya a todos".

En el acto de lanzamiento también se conocieron los lineamientos de la campaña de Zamora, cuya faceta en cuanto a comunicación será representada por la imagen sus anteojos, rasgo distintivo de su figura.