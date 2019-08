El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, lanzó una licitación para cubrir de manera provisoria las trazas de las ex líneas 112 (entre Lanús y Chacarita) y 165 (entre Once y Monte Grande), que utilizan más de 50.000 pasajeros diarios.

Según informó la cartera nacional, se recibirán las propuestas dentro de los próximos 4 días. El conflicto se extiende desde fines de 2017 cuando Expreso Lomas comenzó con un conflicto por falta de pago y recortes que obligó a los trabajadores a incontables medidas de fuerza.

La traza a licitar de la ex línea 112 unirá Lanús, en el sur del Gran Buenos Aires, con Chacarita y la traza de la ex línea 165 conectará Plaza Miserere (Once) con Monte Grande.

"Con este procedimiento se busca restituir un importante servicio público para los vecinos de una amplia zona del Sur del Gran Buenos Aires, y a su vez garantizar las fuentes laborales de 355 trabajadores. El nuevo servicio deberá brindarse con un parque móvil no menor a 69 unidades entre ambas líneas", precisaron.