Pablo Javier Zurro advirtió que "por culpa de Cambiemos, Pehuajó pierde la Jefatura Regional de Educación". "En defensa de Pehuajó vamos a agotar todas las instancias de reclamo para que esto no suceda", adelantó.

"La culpable de esto es María Eugenia Vidal, pero también hay otros culpables que todos los pehuajenses conocen. En primer lugar la Senadora Beccar Varela que se pasea por todos lados haciendo fotos y promocionando reuniones y que nunca ha conseguido nada concreto para Pehuajó", disparó el alcalde del FPV.

Zurro también apuntó contra "los dirigentes vergonzosos del partido radical". "Porque los concejales del partido radical votaron una resolución en contra, cuando nosotros desde nuestro espacio en 2016 ya advertíamos que la Gobernadora quería sacarle la Jefatura Regional de Educación a los pehuajenses", indicó.

"Son todos cómplices y ahora me dicen que me haga cargo. A ellos les digo que siempre me hago cargo, al igual que al presidente del partido Radical, que llama por teléfono al Vicegobernador, y a todos los dirigentes de Cambiemos Pro-UCR, que traen desde Ritondo hasta la Gobernadora para criticarme", agregó Zurro.

"A ellos les recomiendo que dejen de hacer política barata, tirar bombas de humo y engañar a la gente, y usen esos contactos que tienen para que no se la lleven la Regional de Educación de Pehuajó", añadió.

"No sean tibios y háganse cargo de lo que ustedes generaron. Porque por culpa de Cambiemos hoy no solo se han perdido cientos de puestos de trabajo en diferentes ámbitos, y han cerrado decenas de comercios en la ciudad. Por culpa de su gobierno Pehuajó pierde la Jefatura Regional de Educación. Basta de fotos y pónganse a trabajar por Pehuajó", concluyó.