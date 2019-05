"Se le acabaron las mentiras a Cambiemos. 85 por ciento del Producto Bruto Interno tomado por la deuda. 80 años para pagar la deuda si no cambia el país. Intereses en los bancos del 70 por ciento. No hay nada que ande, salvo los grandes pooles sojeros y la timba financiera. Después no hay nada que ande", dijo Pablo Zurro en declaraciones radiales.

En tanto su pertenencia al FpV, señaló: "Estoy orgulloso de un gobierno que en doce años cambió la historia de la Argentina".

"Al actual Gobierno se le acaban todas las mentiras. La única mentira que les faltaba era llamar a la 'chorra' para un pacto. ¿Cómo? ¿No era chorra ? ¿Cómo no era que se robó todo?. Y ahora la llaman para un pacto, por favor...", aseveró el alcalde de Pehuajó.