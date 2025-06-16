AUTOR
Emmanuel Rossi
Educación
Hacia la necesidad de terminar con el chantapedagogismoPor la construcción de un Sistema Escolar hoy inexistente. Contra el relativismo educativo posmoderno y quienes lucran con ello so pena de embrutecer a generaciones y generaciones.
Opinión
Todo lo sólido no se desvanece en ningún lado: Un mensaje del fenómeno Milei sobre la necesidad de refundar los partidosLa irrupción “libertaria” en Argentina puede abordarse desde diferentes disciplinas y, dentro de ellas, desde distintas aristas. Aquí no recaeremos en melancolismos estériles ni en indignaciones morales tardías, sino que buscaremos tomar un efecto de dicha experiencia que puede dejar una enseñanza para el conjunto de quienes pretenden transformar la realidad desde otras órbitas.
Política
Alberto Fernández, el no Presidente: Acercamiento a las claves del fracaso del Frente de Todos y el problema de la agendaAnalizar los errores teóricos y prácticos del ¿actual? Jefe de Estado podría demandarnos meses, quizás años. Sin embargo, intentaremos aquí alcanzar las principales tópicas que llevaron a la pérdida de 6 millones de votos oficialistas entre las PASO de 2019 y las de 2023.
Fin de las notas