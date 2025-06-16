Emmanuel Rossi

Opinión

Todo lo sólido no se desvanece en ningún lado: Un mensaje del fenómeno Milei sobre la necesidad de refundar los partidos

La irrupción “libertaria” en Argentina puede abordarse desde diferentes disciplinas y, dentro de ellas, desde distintas aristas. Aquí no recaeremos en melancolismos estériles ni en indignaciones morales tardías, sino que buscaremos tomar un efecto de dicha experiencia que puede dejar una enseñanza para el conjunto de quienes pretenden transformar la realidad desde otras órbitas.