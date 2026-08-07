Educación
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SUTEBA Multicolor mantiene el paro docente en Provincia: "Que sea el comienzo de un plan de lucha" dijo González Seligra
Paro Nacional Docente: "Es anticonstitucional declarar la esencialidad de la educación”, dijeron desde Suteba
El Gobierno advirtió que sancionará a los gremios docentes si el paro no garantiza el 75% de las clases
Un colegio de Mar del Plata eliminará el uso de celulares en la secundaria y vuelve a los materiales impresos
El Gobierno advierte que el paro docente debe garantizar un 75% de clases y podría aplicar sanciones
Peligra el regreso a clases: La CTERA convocó a un paro docente en todo el país para el lunes 3 de agosto
El papelón de Ravier: dijo que el 40% de los universitarios son extranjeros y admitió que "si es falso, lo revisamos"
Bianco cruzó a Romo por el proyecto para arancelar salud y universidad a extranjeros: "Que devuelvan los $26,7 billones"
Chacabuco: Aprueban ceder a la UTN un edificio para dar el paso hacia la creación de la Facultad regional
Paro docente en la Provincia: aseguran que la adhesión supera el 60% en Mar del Plata durante la primera jornada
Comienza el paro docente de 48 horas convocado por sectores disidentes de SUTEBA en la Provincia: qué municipios afecta
La crisis por la falta de transporte escolar rural llegó al HCD de Ayacucho: LLA criticó a la Provincia y al municipio
Cuatro años del programa Puentes: lleva carreras universitarias a 81 municipios y detallaron 24 proyectos para el 2026
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