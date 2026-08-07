Alejandro Daniel Rabinovich
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Mar del Plata: denuncian que las tierras en El Marquesado fueron cedidos a la Provincia y piden la intervención de Milei
Senador provincial de Juntos se refirió al balotaje: “Nadie puede decirle a la gente a quién tiene que votar”
Acusaciones cruzadas entre Carlos Bianco y el municipio de General Pueyrredón por falta de luces en la ruta 88
Un Senador de la Quinta acusó a Costa de mentiroso y Bianco le respondió: "Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo"
El PRO bonaerense anunció que la senadora Daniela Reich reemplazará a Jorge Macri en la presidencia del espacio
Kreplak lanzó un spot apoyando a CFK y el Pro marplatense lo acusó de usar a trabajadores de la salud para la campaña
Larreta junto a la Mesa Política del PRO bonaerense: Apoyó posibles listas únicas en las intendencias propias
Polémica en Villa Gesell por terrenos ociosos: "El Intendente Barrera va a intentar un nuevo avasallamiento sobre la propiedad privada"
Mar del Plata acusó a Kicillof de “abandono” porque no empezó las obras de remodelación de la Rambla
Legislatura: Senadores de la quinta sección solicitan que el gobierno nacional finalice un gasoducto
Mientras el Congreso duerme, el interior exige "debate ya" por la Ley de Alquileres: "Los inquilinos están ahogados"
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