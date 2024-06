Senadores del PRO expresaron su enérgico rechazo a la decisión del Consejo General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires de eliminar la repitencia en las escuelas secundarias. Esta medida fue impulsada por el Gobierno bonaerense de Axel Kicillof y generó un intenso debate sobre su impacto en la calidad educativa.

Mediante un proyecto de declaración presentado por Aldana Ahumada, presidenta de la Comisión de Educación del Senado bonaerense, los legisladores del PRO manifestaron su "más absoluto repudio y preocupación" por la medida. Ahumada argumenta que la repitencia es un mecanismo crucial para asegurar la adquisición de conocimientos y competencias básicas. La eliminación de este sistema, según la senadora, podría llevar a una disminución del nivel educativo y comprometer la formación académica de los estudiantes.

Más de la mitad de los chicos no comprende un texto ni puede resolver un cálculo matemático y esta es su propuesta. El kirchnerismo nos quiere ignorantes y no lo voy a permitir. — Aldana Ahumada (@aldanaahumada) June 6, 2024

Cabe recordar que el Consejo General de Cultura y Educación modificó el régimen académico, estableciendo que la aprobación de los estudiantes ya no será por año completo sino por materia. Esto significa que los alumnos no tendrán que recursar las asignaturas que hayan aprobado, pero deberán "intensificar" los estudios en aquellas que no hayan superado.

Ahumada sostiene que esta medida desincentiva el esfuerzo y la dedicación, ya que los estudiantes no enfrentarían consecuencias significativas si no aprueban ciertas materias. Según la resolución del Consejo, se podrán intensificar hasta cuatro materias pendientes, y a partir de la quinta, un Equipo de Definición de las Trayectorias Educativas decidirá cuáles se intensifican y cuáles deben ser recursadas.

Por su parte, el jefe de bancada de los senadores del PRO, Alejandro Rabinovich, criticó con ironía la iniciativa del gobernador, señalando que la promoción automática podría llevar a que los estudiantes avancen sin estar completamente preparados para los desafíos académicos y profesionales futuros. "Como 'NO SE PUDIÓ' el año pasado, esta vez vamos a volver a intentar que los 'JÓVENES Y JÓVENAS' no tengan que repetir si no aprendieron los contenidos", dijo en alusión a dos recordadas frases de Kicillof.

Como “NO SE PUDIÓ” el año pasado, esta vez vamos a volver a intentar que los “JÓVENES Y JÓVENAS” no tengan que repetir si no aprendieron los contenidos.@Kicillofok pic.twitter.com/owG2K4ZX5b — Alejandro Rabinovich (@arabinovich_ok) June 6, 2024

El proyecto de declaración además critica que la decisión del Gobierno no haya sido consultada con todos los actores educativos relevantes, incluyendo expertos, padres y docentes, quienes son fundamentales para evaluar la viabilidad de estos cambios.

Por su parte, Alberto Sileoni, titular de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense, defendió la reforma explicando que la nueva normativa amplía a cuatro la cantidad de materias pendientes que se pueden intensificar en un ciclo lectivo, con asistencia docente. Para los estudiantes con más de cuatro materias pendientes, la escuela ofrecerá opciones para recursarlas, como la realización de asignaturas a contraturno.