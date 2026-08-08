Andrés De Leo
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Senador provincial de Juntos por el Cambio fue duro con Patricia Bullrich: “Perdió la brújula definitivamente”
Elecciones en Bahía Blanca: Juntos por el Cambio quiere mantener los votos de los dos candidatos para pelear en octubre
Elecciones PASO 2023 en Bahía Blanca: Oscar Liberman de La Libertad Avanza dio el batacazo y fue el más votado
El peronismo lanzó precandidato en Bahía Blanca: Proviene del movimiento obrero y quiere desbancar a Juntos
Interna del PRO en Bahía Blanca: luego de que Gay se sumara a las filas de Bullrich, asoma un candidato del larretismo
“Cerraron la guardia de pediatría del Hospital Penna”, dijo De Leo y le pidió explicaciones a Kicillof
Coalición Cívica bonaerense se reunió en Bragado: "Nuestra candidata es Carrió", dijo la titular del partido
Junto a Carrió, Maricel Etchecoin asumió como presidenta de Coalición Cívica ARI de Provincia de Buenos Aires
En Bahía Blanca los presidentes de los bloques mayoritarios están en contra de fijarle el sueldo al Intendente
Presentan proyecto para que los concejos deliberantes bonaerenses fijen los sueldos de los intendentes
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