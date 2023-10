El legislador bonaerense, Andrés De Leo, se refirió a la decisión de Patricia Bullrich de unirse al espacio de Javier Milei. El senador aclaró que va a votar en blanco

“Para mi cometió un error enorme, creo que después de las PASO Patricia perdió el eje y el foco de cómo debía hacer su campaña, hacia donde tenía que ir y luego de la derrota, perdió la brújula definitivamente”, dijo De Leo al programa Miradas de Radio.

Sobre su decisión en torno al balotaje adelantó:

“En lo personal vamos a votar en blanco, es decir, no vamos ni con Massa ni con Milei. Massa ya sabemos lo que representa y a Milei no lo acompañamos porque no reúne las condiciones mínimas de estabilidad emocional, es una persona con profundos desequilibrios emocionales”.