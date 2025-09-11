El diputado bonaerense electo Andrés De Leo (58), referente de Bahía Blanca, adelantó que su primer proyecto en la Legislatura será la eliminación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). “Es un curro que sirve solo para recaudar y que no salva vidas. Así me comprometí y así lo voy a hacer”, aseguró en declaraciones posteriores a conocerse los resultados oficiales.

Ads

El domingo 7 de septiembre, el espacio Somos Buenos Aires se consolidó como tercera fuerza en la Provincia y obtuvo dos bancas en la Cámara baja. De Leo destacó el apoyo de la Sexta Sección Electoral, especialmente en Bahía Blanca, donde se concentra su base política: “Miles de bahienses y de la sexta sección entendieron nuestro mensaje y se abre una alternativa muy importante, porque le aportamos voces que van a jerarquizar las discusiones en el Concejo Deliberante y en la Legislatura provincial”.

Puede interesarte

En su balance electoral, el contador subrayó que su espacio enfrentó a “tres oficialismos” -nacional, provincial y local- en un escenario de fuerte polarización. “Inicia un país distinto, en donde la soberbia no tiene lugar y en el que los bonaerenses y los argentinos en general van a reflexionar si esta disputa y grieta les sirve de algo. Yo estoy convencido de que no”, afirmó.

Ads

De Leo también fue crítico con las gestiones de Nación y Provincia, sobre todo a raíz de las inundaciones en Bahía Blanca. “El Gobierno nos abandonó y solamente nos invitó a una pelea que no le sirve a nadie”, concluyó.

Ads