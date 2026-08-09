Augusto Costa
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Adiós a la planta de GNL en el país: "Milei está entregando nuestra producción, trabajo y soberanía", dijo Augusto Costa
Augusto Costa, en la previa de la jura de Kicillof: "No vamos a renunciar a la defensa de la producción y del trabajo"
Kicillof en la reunión del FEHGRA: "Cada peso que destinamos a promover el turismo vuelve multiplicado luego en empleo”
Empresa china anunció inversión de u$s 1.250 millones en el puerto de Bahía Blanca y Kicillof le dejó un mensaje a Milei
Kicillof en Pinamar: “Hay un Estado provincial presente en todos los municipios, sean oficialistas u opositores”
Costa encabezó el 2° Foro de Cooperativas en Marcha y destacó que esta gestión “trabaja codo a codo” con el sector
Augusto Costa: “La Provincia se consolidó como el principal destino de turismo estudiantil del país”
Kicillof junto al intendente de Morón, Luchas Ghi, visitaron base operativa de la Fuerza Barrial de Aproximación
Augusto Costa, ministro de producción bonaerense, se metió en la crisis de Vélez: “La CD se tiene que ir ya mismo”
Rumbo a las PASO, Kicillof se mostró por primera vez con Grabois: recorrieron una cooperativa textil de Berisso
Un Senador de la Quinta acusó a Costa de mentiroso y Bianco le respondió: "Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo"
Kicillof se reunió con Gobernadores del FdT: “Lo único inviable es tener un Gobierno que sea indiferente"
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