Constanza Moragues Santos
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Una ruptura anunciada: Sotelo se queda con la presidencia del bloque libertario en la Cámara baja bonaerense
"Tenemos presidente": Los representantes de La Libertad Avanza en la Legislatura también celebraron el triunfo de Milei
“En Capitán Sarmiento dimos libertad de estar en IOMA", dijo Iguacel y prometió hacer lo mismo si es Gobernador
Ranzini también rechaza el lenguaje inclusivo: "Queremos garantizar el idioma español en la Provincia"
Legisladoras bonaerenses de todo el arco político repudiaron la agresión de Camioneros a una periodista en San Pedro
Legislatura bonaerense: Diputados de Avanza Libertad presentaron un proyecto contra el “Pase Libre Covid”
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