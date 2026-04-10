Elizabeth Gómez Alcorta
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Cambios en el Gabinete: Tolosa Paz a Desarrollo Social, Ayelen Mazzina a Mujeres y Kelly Olmos a Trabajo
El presidente Alberto Fernández anuncia el reemplazo de Elizabeth Gómez Alcorta: Podría haber más cambios
Bullrich: "Podrían aprovechar la renuncia de Gómez Alcorta, cerrar el Ministerio de la Mujer y establecer un consejo que se dedique a temas importantes"
Tras dichos sobre represión en el sur, presentó la renuncia la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta
Alberto Fernández participa de la ceremonia de asunción de Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia
Organización feminista apuntó contra la Ministra de las Mujeres y pidió su renuncia por “ineficacia y discrecionalidad”
Grabois durísimo contra Gómez Alcorta: "Cimentó su carrera con el rostro de Milagro Sala y después se olvidó"
Repercusiones del Frente de Todos ante la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas de CABA
Tras declaraciones de Gómez Alcorta, Espert pidió cerrar los ministerios de género: "Son antros para acomodar amigotes"
Elecciones 2021 con poco federalismo: Casi todos los ministros de Alberto Fernández cumplen agenda en la Provincia de Buenos Aires
Denunciaron por violencia de género al hermano de la Ministra de Género Gómez Alcorta, pero la Justicia ya desestimó la acusación
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