Ezequiel Galli
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Festejo sin grieta: El intendente saliente de JxC y el entrante de UxP celebraron juntos el aniversario de Olavarría
El intendente electo de Olavarría, el peronista Wesner, hizo buena letra y saludó a Milei por su triunfo en el balotaje
En tiempo de descuento: los intendentes del Pro llamaron a "cumplir con el deber cívico de expresar el voto"
“Es imperioso para los olavarrienses que Massa sea presidente para la continuidad de las obras”, dijo intendente electo
Galli perdió Olavarría y se tomó una licencia: El sindicato de municipales dice “que se desentiende de su rol”
Otro intendente que no pudo ganar disparó contra JxC: “El ego no los dejó respetar a los legítimos referentes”
El intendente de Olavarría no solo perdió su comuna, sino que intentó sepultar a Macri: “No es más el líder de JxC"
Sigue la rosca en Olavarría: Galli denunciará penalmente a la ex funcionaria que lo trató de "chorro"
Tremendo cruce entre ex funcionaria y el intendente de Olavarría: “Vos quisiste que pusiera un terreno a tu nombre”
Debate de candidatos a intendente en Olavarría: Galli quiere revertir su tercer puesto obtenido en las PASO
58 intendentes de JxC apuntan a Kicillof por no darles una Audiencia y lo acusan de desfinanciar sus municipios
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