El intendente Ezequiel Galli lanzó un nuevo spot para encarar las elecciones de octubre donde intentará reelegir como jefe comunal el 22 de octubre.

"Mis viejos me enseñaron a ser siempre Ezequiel, a ser el mismo, siempre. Y aunque no estaban del todo de acuerdo, me involucré para cambiar lo que pasaba en Olavarría. Porque después de todo, ese soy yo. El que no se conforma con lo que hay, sino que sueña con lo que podemos llegar a ser”, expresa en el breve spot de campaña.

El mismo de siempre,

con más ganas que nunca. pic.twitter.com/xBKuX7ElD9 — Ezequiel Galli (@ezequielgalli) September 18, 2023

Cómo le fue en las PASO

Wesner de Unión por la Patria obtuvo 17.345 votos y fue el más votado. La suma de las tres listas de UXP alcanzó los 23.533 sufragios.

La Libertad Avanza tuvo María Celeste Arouxet como la segunda más votado con 14.171 votos (23%).

En Juntos por el Cambio Galli, fue el tercero más votado en forma individual, con 12.674 votos, aunque las tres listas alcanzaron los 21.466 sufragios.