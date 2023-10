Trascurría el debate de candidato a intendente en Olavarría y Maximiliano Wesner (UxP) le preguntó al actual jefe comunal de Juntos, Ezequiel Galli, sobre el despido de la directora de Castrastro Municipal, Estela García, sucedida en 2019.

"En el año 2019 fue desplazada la directora de Catastro Municipal, esto justo coincidió con la fecha en que comenzó la venta ilegal de terrenos según consta hoy en causa judicial. Ezequiel, nos podés explicar los motivos por los cuales decidiste desplazar a una funcionaria de 30 años de trayectoria", consultó el candidato de Unión por la Patria.

Galli respondió: "los motivos son personales y me los reservo" aunque luego dijo:

"Para eso me eligió la gente, para tomar decisiones de que funcionarios tienen que estar a cargo de cada área. Cada vez que detecté irregularidades en la Municipalidad obré de la misma manera, pidiendolé la renuncia a la persona que estaba sospechada como corresponde".

Esa respuesta provocó la reacción de la ex funcionaria quien respondió desde sus redes. “Escuchar a Galli que desplaza a los funcionarios cuando hay irregularidades cuando le preguntan porque me desplazó me indigna. Los chorros piensan que todos son como ellos”.

"La gente que me conoce sabe que soy incapaz de no cumplir con lo que me correspondía como funcionaria", añadió. Y denunció que "vos quisiste que pusiera un terreno a tu nombre y fue para lo único que me llamaste en tres años y medio”.

García, continuó con su descargo: “Me maltrataste por teléfono porque vos eras el intendente y no un vecino. No lo dije públicamente porque me llamaste al fijo y sólo mis empleados se enteraron. Y para no hacer más daño a mi salud”.

"¿Por qué no denunciaste si había irregularidades en el 2019?", desafió la ex funcionaria a Galli.