Federico Otermín
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Intendente de Lomas de Zamora sobre el DNU: “Milei no puede imponer y avasallar las instituciones de la democracia”
Dichiara admitió que 2023 fue un año trabado en la Legislatura y adelantó que UxP "hará autocrítica" por las elecciones
El verdadero quién pudiera: La Cámara de Diputados bonaerense tuvo una sola sesión ordinaria en todo lo que va del 2023
Elecciones Generales 2023: La Tercera elige intendentes y senadores y busca subir a Massa al balotaje
PASO 2023 Lomas de Zamora: Otermin votó y se mostró agradecido "por la gran participación del pueblo lomense"
Otermín en Lomas de Zamora: “Para que nuestro pueblo sea feliz no puede estar condenado a sobrevivir”
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