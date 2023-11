En medio de un panorama desolador, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires registra una notable falta de actividad durante el año 2023, evidenciando un preocupante desinterés por parte de los legisladores en abordar los urgentes problemas que enfrenta el territorio bonaerense.

Hasta la fecha, la Cámara Baja sólo celebró una sesión ordinaria, que tuvo lugar el 12 de abril. La perspectiva de no retomar las actividades hasta el 10 de diciembre, cuando asuman los legisladores electos en octubre, dejará un saldo de casi ocho meses sin discusiones ni avances legislativos en una provincia marcada por desafíos económicos, sociales y ambientales.

Apenas dos sesiones en un año

El año legislativo se inauguró el 6 de marzo con el discurso del gobernador Axel Kicillof ante la Asamblea Legislativa, donde repasó los logros de su gestión y delineó los objetivos para el año 2023. La siguiente reunión del cuerpo tuvo lugar el 23 de marzo, pero se trató de una sesión especial en conmemoración del 47º aniversario del golpe cívico y militar de 1976.

La única sesión ordinaria del año se llevó a cabo el 12 de abril, abordando temas menores como la declaración de personalidad destacada para el arquero marplatense "Dibu" Martínez y el reconocimiento a la Fiesta de la Manzanilla en Pehuajó. Sin embargo, la falta de discusión sobre asuntos cruciales para los bonaerenses como salud, educación y seguridad generó críticas contundentes.

Qué dicen desde la oposición

“La legislatura de la Provincia de Buenos Aires este año estuvo literalmente congelada, solo dos sesiones tuvimos, de las cuales, una se trató ridiculeces como la mayoría de las veces y la otra, una sesión al absurda por el día de la memoria, para escuchar los mismos relatos que ya nos tiene acostumbrado el kirchnerismo”, señaló a LaNoticia1.com el diputado provincial liberal y de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo.

“La verdad, es que es una total tomada de pelo para los bonaerenses, sobre todo, en un año donde todos la hemos pasado muy mal, el peor año en décadas para todos los argentinos, con una inflación galopante que se comió el salario de los laburantes, el dólar por las nubes que encareció el costo de producción de todos los rubros económicos y en el campo, hasta hace un poco más de un mes, la sequía que siguió pegando de lleno en la campaña fina, en toda la ganadería de la provincia y en particular, en el sector tambero que viene arrastrando una crisis desde hace tiempo. La verdad es que este año fue una pesadilla y en la legislatura, la nada misma”, agregó el legislador por la Primera Sección electoral, nacido en General Arenales.

“Cientos de proyectos presentados por parte de la oposición, para aliviar la carga del sector privado, sin lograr tratamiento. Ni siquiera en las comisiones. En mi caso particular, con proyectos presentados que son las principales demandas del campo, como una nueva Ley de Aplicaciones de Fitosanitarios, eliminación de impuesto a la herencia, eliminación inmobiliario complementario, reforma de la ley de emergencia agropecuaria, etc, ni siquiera pudieron ser tratados en Comisión”, concluyó el ruralista ante nuestros micrófonos.

Otro que salió a cuestionar la nula actividad en la Cámara Baja fue el diputado provincial del Partido Obrero - Frente de Izquierda Guillermo Kane: “La falta de claridad sobre el trabajo en la Cámara de Diputados se extiende por toda la legislatura, que se encuentra virtualmente cerrada. Es igual o más escandaloso que en todo el año haya habido una sola sesión ordinaria de diputados el 12 de abril, y que prácticamente no haya trabajo en comisiones. No se trata solo de un problema de cantidad. En las pocas sesiones que se realizan, y las reuniones de comisión, los bloques mayoritarios y en particular el oficialismo rechazan tratar temas que incomodan a su gobierno, incluso negándose a votar algo tan elemental como pedidos de informe”.

“Mientras la Legislatura está cerrada asistimos a una crisis social, económica y ambiental gravísima en la provincia y se cajonea por meses y años planteos de acceso a la vivienda, prohibición de fumigaciones con agrotóxicos y acceso a derechos laborales para trabajadores precarizados que presentamos desde el Frente de Izquierda. Para poner un ejemplo, el propio oficialismo reconoce una carencia habitacional que afecta a 2 millones de bonaerenses y sin embargo la comisión de tierras y hábitat, presidida por el peronismo, no se ha reunido nunca desde su conformación a comienzos del 2022”, remarcó Kane a LaNoticia1.com, donde aseguró que se encuentra trabajando en una denuncia pública por la falta de funcionamiento de la legislatura bonaerense.

Desde el propio Frente de Todos ya habían adelantado lo difícil que sería legislar en un año electoral. “Entendemos que este año va a ser más difícil construir consensos, sobre todo cómo se está viendo a la oposición con posturas más duras e inflexibles”, señalaron desde el oficialismo al ser consultados sobre la expectativa para este año dentro de la Legislatura.

¿Cuánto cobra cada diputado provincial?

La Legislatura bonaerense es conocida como la “caja negra” de la política provincial. Sus legisladores, sin distinción de banderías partidarias, se nutren de un presupuesto multimillonario que ellos mismos se encargan de aumentar cada fin de año sin debate.

Según se desprende del presupuesto legislativo aprobado en diciembre del 2022, la Cámara de Diputados provincial cuenta con una partida de casi $36.500 millones, a razón de $397,2 millones anuales por cada uno de sus 92 miembros.

Nada parece justificar semejantes cifras. Mucho menos lo justifica la tarea parlamentaria que realizan sus legisladores, que apenas sesionaron de manera ordinaria una vez en todo este 2023.

Además, sus dietas son de las más altas del país: rondan entre los 700.000 y 900.000 pesos mensuales de bolsillo. Incluso cobran más que los diputados y senadores nacionales, cuyo ingreso mensual es inferior.

Los escándalos que sacudieron a la Legislatura

La legislatura, que depende del llamado a sesiones por parte del Presidente de la Cámara, Federico Otermín, tuvo el récord de la menor cantidad de sesiones en años. Con la ausencia de sesiones en la Cámara Baja, el recientemente electo intendente de Lomas de Zamora y delfín de Martín Insaurralde, se ahorró de tener que ofrecer explicaciones tras el escándalo que protagonizó su jefe político pocos días antes de las elecciones, cuando trascendieron fotos suyas en un lujoso yate en Ibiza, tomando champagne junto a la modelo Sofía Clérici.

A eso se le sumó otro grave episodio cuando detuvieron a un puntero del PJ, Julio Segundo Rigau, quien fue sorprendido con 48 tarjetas de débito y las claves para operar con cada una. Además, tenía $1.257.000 en efectivo en una bolsa negra. “Chocolate” ahora debe explicar cómo hizo para obtener las tarjetas y por qué nadie denunció su robo. Entre ellos hay hombres y mujeres de distintas edades y de diferentes ciudades, como La Plata, Berisso, Ensenada, Tigre y Hurlingham. Todos trabajan en Diputados hace al menos un año y sus salarios rondan los 550.000 pesos en promedio.

La inactividad en la Cámara de Diputados bonaerense deberá quebrarse necesariamente el próximo 10 de diciembre, cuando se incorporen los diputados y diputadas electos en octubre. Y después de ello vendrá el tratamiento y sanción del proyecto de Presupuesto 2024 diseñado por la gestión del ahora reelecto gobernador Axel Kicillof.

Cómo quedará conformada la Cámara Baja

Durante estas elecciones en la Cámara Baja bonaerense se ponían en juego 46 bancas de un total de 92 y el reparto quedó en 18 legisladores para Unión por la Patria (UP); 15 para Juntos por el Cambio (JxC) y 13 para La Libertad Avanza (LLA). De esta manera, a partir del 10 de diciembre, el peronismo y Juntos quedarán con 37 diputados cada uno, mientras que los libertarios tendrán un bloque de 16 si se unifican con las tres bancas unipersonales que poseen actualmente. El Frente de Izquierda - Unidad (FIT-U), por su parte, seguirá con los dos escaños que tiene al día de hoy.