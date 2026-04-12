El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, participó en San Vicente de la asunción de autoridades del Partido Justicialista local, donde respaldó el liderazgo de Nicolás Mantegazza y llamó a reorganizar al peronismo con la mira puesta en 2027.

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“Vengo como un militante peronista a contarles a todos ustedes la admiración y el entusiasmo que genera para el futuro del peronismo el compañero Nicolás Mantegazza”, expresó Otermín, quien además destacó el peso electoral del distrito: “San Vicente y su peronismo son de los más votados de toda la provincia de Buenos Aires”.

Durante su intervención, el también vicepresidente del PJ bonaerense planteó la necesidad de construir una alternativa política con objetivos claros: “Vamos a necesitar a Nico Mantegazza en el camino a construir una alternativa en el 2027. Nuestros objetivos principales tienen que ser dos: ganar la Nación y ganar la Provincia”.

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En ese sentido, remarcó: “Queremos que haya un gobierno peronista en la Casa Rosada y tenemos que lograr un gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires”.

Otermín también apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien relativizó como figura central del escenario político: “El problema de Milei no es Milei, es un personaje menor que va a quedar en la historia, sino ese sentido común que quiere construir un culto exacerbado al individualismo, al sálvese quien pueda”.

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En contraposición, reivindicó las figuras históricas del movimiento peronista: Juan Domingo Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Sobre esta última, afirmó: “Es la única que está viva, es la mejor de todos nosotros, es la que el poder identifica como la mejor”.

Finalmente, el dirigente llamó a una autocrítica interna del peronismo y a prepararse para gobernar: “No queremos que nuestro pueblo esté condenado a sobrevivir. La política tiene que hacer autocrítica respecto de por qué está Milei, y se tiene que preparar para gobernar el país y hacer las cosas bien en un proceso que no va a estar exento de tensiones y discusiones”.