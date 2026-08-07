Florencio Randazzo
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Randazzo cuestionó la baja de retenciones por "tres días": "Así termina siendo negocio de pocos grandes productores"
Elecciones 2023: Con más gritos y chicanas que propuestas, pasó el debate de candidatos a la Vicepresidencia
"Las opciones en octubre son los partidos de la grieta que fracasaron, el salto al abismo, y nosotros", dijo Schiaretti
Lanzamiento oficial de Schiaretti - Randazzo: "Los dirigentes se pelean por figurar en las listas mientras el pueblo espera soluciones"
Elecciones 2023 Provincia: Quiénes son los cabezas de lista bonaerenses de la fórmula Schiaretti-Randazzo
Randazzo descartó incorporarse al gobierno y dijo que Cristina Kirchner "parece una opositora" en sus críticas
Para Florencio Randazzo, "Cristina Kirchner perdió sintonía con lo que le pasa a la sociedad" y "no se hace cargo"
Diputados del Interbloque Federal se reunieron con Juan Schiaretti: “De la crisis se sale por fuera de la grieta”
Leña del árbol caído: La oposición destruyó a Alberto Fernández tras conocerse la inflación de marzo
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