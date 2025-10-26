El chivilcoyano Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, emitió su voto en el Colegio Marie Curie de Gonnet, La Plata. Lo hizo pasadas las 9.10 de la mañana, en una jornada que calificó como “muy tranquila” y celebró la implementación de la Boleta Única de Papel.

Randazzo llegó al establecimiento ubicado en la calle 504 N° 2762 acompañado por su familia. Saludó a las autoridades de mesa y fiscales antes de ingresar a la cabina de votación. “Es importante que los ciudadanos vengan a votar, más allá del desencanto o las decepciones. Si no están conformes con este presente y no quieren volver al pasado, hoy es la posibilidad de que el ciudadano se exprese”, afirmó tras sufragar.

El dirigente destacó el debut de la Boleta Única de Papel a nivel nacional. “Estamos sumamente contentos de poder votar con este nuevo sistema, mucho más sencillo, más rápido y transparente. Hace años veníamos insistiendo en el Congreso para que esto sea ley, y hoy todos los argentinos votamos así”, señaló.

Respecto a la jornada electoral, dijo que todo se desarrollaba “con total normalidad” y expresó su expectativa de que haya una alta participación. “Es muy importante que la gente vaya a votar”, subrayó.

Consultado por el armado político de su espacio, agregó: “Creo que es interesante que existan alternativas a la famosa grieta. Provincias Unidas representa una buena opción para salir de esa trampa”.

Randazzo adelantó que pasará el mediodía con su familia y luego se trasladará a la oficina que su equipo tiene en la Ciudad de Buenos Aires para seguir el escrutinio.

“La cábala es que la gente vaya, vote y confíe que hay otro futuro”, cerró.