Randazzo cuestionó la baja de retenciones por "tres días": "Así termina siendo negocio de pocos grandes productores"
El candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires cuestionó que la baja de retenciones al agro durara solo tres días. Denunció inestabilidad y dijo que la medida beneficia a unos pocos productores grandes.
Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, cargó contra la administración de Javier Milei luego de la decisión de bajar las retenciones al agro “solamente por tres días, después de haberlas subido desde que asumió”. Para el dirigente, la medida refleja la “inestabilidad” del Gobierno y beneficia únicamente a un puñado de grandes productores.
“Nadie puede producir con esa inestabilidad. Nadie puede planificar con un Gobierno que va a los tumbos. Así termina siendo negocio de pocos grandes productores que estaban stockeados para esta situación”, escribió Randazzo en su cuenta de X.
Las declaraciones del exministro surgen después de que ARCA anunciara que el campo vendió 7.000 millones de dólares y cubrió el cupo previsto tras la medida. En ese marco, Randazzo insistió en que para su espacio político “las retenciones tienen que ser cero siempre”.
El debate por las retenciones al agro atraviesa a toda la dirigencia bonaerense. Días atrás, desde la Legislatura provincial, referentes libertarios celebraron el acuerdo alcanzado con productores tras la baja impositiva, mientras que otros sectores plantearon que el alivio fiscal es “insuficiente” frente a la crisis estructural del sector.
En la Provincia, el tema impacta de lleno en los municipios del interior, donde los productores reclaman previsibilidad para proyectar la próxima campaña. El propio gobernador Axel Kicillof ya había advertido que las medidas económicas de Milei golpean directamente a las economías regionales bonaerenses.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión