Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, cargó contra la administración de Javier Milei luego de la decisión de bajar las retenciones al agro “solamente por tres días, después de haberlas subido desde que asumió”. Para el dirigente, la medida refleja la “inestabilidad” del Gobierno y beneficia únicamente a un puñado de grandes productores.

“Nadie puede producir con esa inestabilidad. Nadie puede planificar con un Gobierno que va a los tumbos. Así termina siendo negocio de pocos grandes productores que estaban stockeados para esta situación”, escribió Randazzo en su cuenta de X.

PARA NOSOTROS LAS RETENCIONES TIENEN QUE SER SIEMPRE CERO



— Florencio Randazzo (@RandazzoF) September 25, 2025

Las declaraciones del exministro surgen después de que ARCA anunciara que el campo vendió 7.000 millones de dólares y cubrió el cupo previsto tras la medida. En ese marco, Randazzo insistió en que para su espacio político “las retenciones tienen que ser cero siempre”.

El debate por las retenciones al agro atraviesa a toda la dirigencia bonaerense. Días atrás, desde la Legislatura provincial, referentes libertarios celebraron el acuerdo alcanzado con productores tras la baja impositiva, mientras que otros sectores plantearon que el alivio fiscal es “insuficiente” frente a la crisis estructural del sector.

En la Provincia, el tema impacta de lleno en los municipios del interior, donde los productores reclaman previsibilidad para proyectar la próxima campaña. El propio gobernador Axel Kicillof ya había advertido que las medidas económicas de Milei golpean directamente a las economías regionales bonaerenses.

