Francisco Echarren
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"No creemos en el sálvese quien pueda": Kicillof abrió el ciclo lectivo del secundario en Castelli y apuntó contra Milei
"El presidente no deja de agredir": Echarren cruzó a Milei en el inicio de clases de secundaria con Kicillof en Castelli
Un intendente bonaerense, furioso con Milei por disolver la Secretaría de Vivienda: "No le alcanzó con gasear jubilados"
Recursos para seguridad en la Provincia: “El Presidente está incumpliendo con una ley para perjudicar al Gobernador”
"Dejar de alquilar y cumplir el sueño de la casa propia": Castelli inaugura la primera fábrica municipal de viviendas
Echarren arrancó la semana con "buenas noticias" y anunció aumento para municipales de Castelli: "En 3 días lo cobran"
Echarren sigue desafiando las políticas de Milei: "En Castelli usamos la motosierra para cortar asado y carne a $2900"
El intendente de Castelli prometió asado a 2900 pesos: “Se va al carajo la libertad de mercado, acá somos todos vecinos”
Echarren le dio la razón a Myriam Bregman sobre Milei: "Ya se transformó en un gatito mimoso del poder"
Francisco Echarren: “En pocas horas resulta que la campaña del miedo era verdad”, dijo el intendente de Castelli
Elecciones Generales 2023: En la Quinta, JxC busca consolidar su hegemonía pero Pulti quiere volver a ser el más votado
Se cumplen 104 años del nacimiento de Evita: Los mensajes de Axel Kicillof y los intendentes bonaerenses
Intendente de Castelli anunció bono de 20 mil pesos por mes hasta fin de año para jubilados municipales
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