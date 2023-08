El intendente de Castelli y presidente de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal. Francisco Echarren aseguró que con la reglamentación de la ley 27.669 sancionada en mayo del 2022 se pueden generar unos 10.000 puestos de empleo en todo el país y destacó que la asunción de Sergio Massa en la presidencia de la Nación resulta clave para que la Argentina lidere el sector.

La ley 27.669 fue reglamentada a través del decreto 405/2023, publicado este lunes en el Boletín Oficial. De este modo, los productores registrados podrán comercializar productos a base de cannabis e incluso exportarlos. “Hace muchos años que la sociedad reclamaba esto”, remarcó Francisco Echarren al tiempo que señaló que "es un enorme desafío productivo para el país".

“Hace muchos años que la sociedad reclamaba esto y es este gobierno el que el que lo reglamenta y seguramente que que sea Sergio Massa como presidente, el que va el que va a permitir y a generar las condiciones para que la Argentina realmente tenga una oportunidad no solo de a alimentar un mercado interno muy importante, sino también de exportar”, afirmó Echarren en diálogo con Radio con Vos.

En este marco, el jefe comunal señaló que “va a permitir que se desarrollen las economías regionales, y también viene a dar respuesta sanitaria a millones de argentinos que consumen aceite de cannabis y consumen productos de cannabis”. Y agregó: “Esto viene a regular y a reglamentar una industria que tiene un auge a nivel mundial muy importante y que la Argentina tiene una oportunidad gigantesca”.

Echarren aprovechó la nota para destacar el rol del ministro de Economía quién lo convocó para presidir la Agencia, señaló que “independientemente de la afinidad, y esto lo digo como presidente de la agencia, hay una enorme oportunidad y no tengo ninguna duda que esta industria y este sector va a tener un futuro muy importante con Sergio Massa como presidente, y en el caso de que sea la oposición quien gobierne la Argentina, no soy tan optimista para este sector”.

Consultado por la experiencia de Jujuy donde gobierna el compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, Echarren consideró que si bien la provincia del norte tiene un desarrollo importante, “tal vez con otra concepción de lo que pensamos nosotros en cuanto a la descentralización y demás”.

Y en ese marco, aclaró “pero digo como intendente, a veces uno no necesita esperar que la oposición gobierne, muchas veces la oposición como oposición hace cosas, dice cosas y vota cosas que a uno ya le dan el perfil y la certeza de lo que van a hacer si le toca algún día decidir sobre la suerte de esto”.

“Esta es una industria muy particular donde existen algunos sesgos y esto se tendría que haber hecho muchísimo antes", declaró y preguntó: "¿Por qué no se hizo antes?". Aclarando que se trataba de "una visión personal", expresó: "Tratándolo de decir con la mayor objetividad, no tengo dudas de que si a Sergio le toca ser presidente como pensamos, este sector va a generar empleo y la Argentina va a ser líder”, finalizó.