El gobernador Axel Kicillof encabezó el inicio del ciclo lectivo en el nivel secundario de la Provincia de Buenos Aires desde Castelli, donde inauguró el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°1. Junto a él estuvieron el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y el intendente local, Francisco Echarren. Pero el acto trascendió lo educativo: Echarren aprovechó la ocasión para lanzar fuertes críticas contra el gobierno nacional.

"En tiempos donde soplan vientos de individualismo, ajuste permanente, destrucción y vaciamiento, tenemos que tener conciencia de que el futuro se construye entre todos. No hay sálvese quien pueda", expresó el intendente. Y añadió: "Nos quieren convencer de ciertas cosas que, lejos de mejorar, van a empeorar nuestro país y, de hecho, lo están haciendo".

El jefe comunal apuntó también contra la actitud de Javier Milei: "Tenemos un presidente que no deja de agredir, que no deja de faltar el respeto", lanzó sin vueltas. Y reforzó su postura al destacar que hay cuestiones que no pueden quedar libradas al mercado: "Mientras a uno no le da lo mismo que esto se termine o no se termine, no le da lo mismo que los jubilados tengan sus remedios o no tengan sus remedios, no le da lo mismo que la gente cumpla el sueño de la casa propia o viva de aquí para allá alquilando".

Echarren hizo un repaso sobre la historia del edificio inaugurado y las dificultades que enfrentaron para terminarlo. Recordó que la obra había sido paralizada en 2015 por el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, y que “el sueño solo pudo retomarse cuando Kicillof asumió la gobernación en 2019”. "A los 10 días de asumir, Macri y Vidal cortaron la construcción de este edificio y de 100 edificios más a lo largo y a lo ancho del país y nos quedaron los cimientos. Cuatro años de abandono, donde pasábamos y veíamos este sueño que parecía que se volvía a alejar".

"En el 2019, Axel asume como gobernador y fue un aire fresco para comenzar otra vez a revivir este sueño. Pero claro, había una empresa que había ganado una licitación y que había ido a la justicia a reclamar que se rescinda el contrato. Nos llevó otro año más poder destrabar eso y volver a empezar".

En ese sentido, destacó la importancia de la inversión estatal en educación: "No hay futuro sin educación. Y no es solo decirlo, es invertir, es estar, es poner y es soñar". Y añadió: "La diferencia entre la riqueza y la pobreza está en la educación, en la formación de los recursos humanos. Y eso no se logra con discursos, se logra con hechos".

Para cerrar, dejó un mensaje de resistencia: "Estamos unidos, estamos juntos y no nos van a quebrar. Lo colectivo siempre vence a lo individual. Castelli tiene un enorme futuro con estas cosas". Y concluyó con una frase que sintetiza su mensaje: "Cuando uno sueña solo, solo sueña. Pero cuando soñamos en conjunto, los sueños se hacen realidad".