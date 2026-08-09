Guillermo Kane
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El verdadero quién pudiera: La Cámara de Diputados bonaerense tuvo una sola sesión ordinaria en todo lo que va del 2023
"Este fracaso no es solo de Alberto Fernández sino de todo el Frente de Todos", evaluó el legislador Guillermo Kane
Legislatura bonaerense: Por la rotación de bancas de la izquierda, asume como diputada una médica de Rauch
"Berni prometió cosas que no cumplió", dijo concejal de La Matanza que estuvo en los incidentes de la General Paz
Desde la Izquierda, Kane criticó el discurso de Kicillof: "Busca la reelección corriendo por derecha al macrismo"
Sotelo, diputado de Avanza Libertad: "Si quieren regular el discurso de odio, comiencen a mirar para adentro"
Kane: "El Frente de Todos y Juntos se reparten cargos en una sesión vaciada y de espaldas al pueblo de la Provincia"
Kane: "Con 50% de pobres en la Provincia, Kicillof y Juntos no quieren discutir el FMI y la inflación en la Legislatura"
Legislatura bonaerense: Quiénes son los diputados y senadores provinciales que dejan su banca en diciembre
La Izquierda lanzó la campaña rumbo a noviembre en Lomas: Busca consolidarse como tercera fuerza nacional
Elecciones PASO 2021: Todos los precandidatos a diputados y concejales por la Tercera Sección Electoral
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