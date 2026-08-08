Gustavo Adolfo Menéndez
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Elecciones Generales 2023: En la Primera Sección, donde Milei no hace pie, UxP busca repetir lo logrado en las PASO
Elecciones PASO 2023: La Primera Sección vota diputados, intendentes, concejales y consejeros escolares
Sin Alberto, Kicillof y Massa cierran la campaña bonaerense en Merlo, distrito castigado por la ola de inseguridad
Gustavo Menéndez presentó su lista en Merlo, junto a Kicillof y Máximo: "Es necesario que el peronismo gane"
Unos 16 intendentes del conurbano bonaerense exigen “unidad” en medio de las internas de Unión por la Patria
De Pedro insiste con su campaña por municipios peronistas: este viernes llega al Merlo de los hermanos Menéndez
Intendentes peronistas de la primera y tercera sección preocupados por el contexto institucional: "Es pueblo o mafia"
Mientras los Menéndez se fueron al acto de Cristina en La Plata, Rodríguez Larreta y Santilli les coparon Merlo
Kicillof se reunió con Máximo en La Plata para analizar el presupuesto provincial: Qué intendentes estuvieron
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