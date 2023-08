El ministro de Economía, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, y al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, participó de la entrega de nuevos patrulleros, motovehículos y efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

Declaraciones destacadas de Sergio Massa:

Estoy seguro, Tano, que vas a ser no solo el próximo intendente de Merlo, sino que vas a hacer una enorme tarea en lo que viene. En la etapa que viene para la Argentina, que sin dudas va a ser mucho mejor. No tengan dudas que el trabajo de Gustavo va a hacer brillar definitivamente a Merlo, como todos los merlenses lo merecen.

Tenemos un gobernador de la provincia de Buenos Aires que frente a cada problema plantea una solución. Eso viniste haciendo estos tres años y medio, eso estoy seguro que vas a hacer los próximos cuatro años, porque estoy seguro que vas a seguir siendo el gobernador de nuestra provincia a partir del reconocimiento de no sólo los merlenses, sino todos los bonaerenses. Estoy seguro que es lo mejor que nos puede pasar en la provincia de Buenos Aires es que sigas gobernando, que sigas encarando, que sigas resolviendo nuestros problemas.

Salud y seguridad son todo, porque en definitiva son la vida. Cuando no tenemos salud, cuando no caminamos seguros, cuando tenemos miedo, cuando estamos en riesgo, no tenemos nada, no hay plata, no hay trabajo, no hay casa que reemplace el vivir con miedo. Cada peso que invertimos para tener una policía equiparada con las Fuerzas Federales de Seguridad Nacional, cada peso que invertimos en tecnología con cámaras, en equipamiento con móviles, en logística de inteligencia y de prevención, en realidad es invertir un peso en cuidar la vida de nuestro pueblo, de nuestra gente.

“No hay plata mejor invertida que la plata en cuidar a los nuestros, porque en definitiva, cuidar a los nuestros es parte de la tarea que nos exige la Patria. Invertir en seguridad es defender la Patria

Anoche charlábamos con el ministro de Seguridad de Nación, con el ministro de Seguridad de la Provincia, pensando en la planificación del próximo cuatrimestre, también definíamos complementar con transferencia nacional 13.129 millones de pesos más a la provincia de Buenos Aires para seguir comprando móviles como estos 40, para seguir comprando cámaras, para seguir comprando chalecos, para seguir equipando a nuestra policía.

Yo me comprometí en mi municipio, en Tigre, y llegamos en números a bajar 90% el delito con cámaras, con móviles, con sistemas satelitales. Pero podemos tener los mejores móviles, el mejor armamento y la mejor tecnología de inteligencia para nuestras policías. Podemos tener los mejores policías, los más entrenados, pero si la policía detiene y detiene y la justicia libera y libera, de nada nos sirve el esfuerzo que se hace en la lucha contra la inseguridad.

Es muy importante que al compromiso de nuestra policía, de nuestros intendentes, de nuestro gobernador y de nuestro ministro, lo acompañe también un compromiso en el territorio con presencia de fiscales y jueces de garantía que pongan la cara. Absolutamente todos tenemos que estar comprometidos poniendo la cara y el cuerpo en la lucha contra la inseguridad.

Quiero convocarlos a que trabajemos juntos, a que sigamos apostando a la Argentina de la unión, frente a la Argentina de la división, a que sigamos apostando a que nuestra Patria puede desarrollarse en paz, con seguridad, con salud pública, con educación pública, frente a aquellos que quieren el sálvese quien pueda.

Vayan a buscar a aquellos que en algún momento se desilusionaron. Díganles que nos costó, que cometimos errores, que asumimos nuestras culpas, que les pedimos disculpas, pero que tenemos la valentía para encarar lo que viene, porque lo que viene es con la unión de los argentinos, de los bonaerenses y de los merlenses.