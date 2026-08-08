Gustavo Arnaldo Pulti
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"La Legislatura procrastina": el fuerte reclamo de Pulti por la postergación del debate de los plazos electorales
"No se perdió camino a Roma": Pulti destacó que el Papa Francisco "mantuvo sus convicciones y su mirada latinoamericana"
Oro argentino en Inglaterra: "Podríamos hacer una denuncia penal", anticipó el diputado provincial Gustavo Pulti
Gustavo Pulti sobre la Ley Bases: "Restituyen Ganancias a los trabajadores pero reducen impuestos a los más ricos"
Ex intendente Gustavo Pulti, advirtió sobre la apertura de importaciones: “La industria textil marplatense no sobrevive”
Elecciones Generales 2023: En la Quinta, JxC busca consolidar su hegemonía pero Pulti quiere volver a ser el más votado
El Frente de Todos marplatense pidió llamarse Unión por la Patria en el Concejo aunque no tendrá candidaturas con ese nombre
Cierre de alianzas: "Encuentro marplatense", el frente donde Pulti y Raverta buscarán un acuerdo en Mar del Plata
Rumbo las elecciones 2023: Raverta abre la puerta a un acuerdo con el partido de Pulti en Mar del Plata
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