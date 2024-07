El diputado provincial del bloque de Unión por la Patria (UxP), Gustavo Pulti, informó que elevó una solicitud de acceso a la información pública al directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para saber si existieron movimientos de las reservas de oro, en qué cantidad y bajo qué moneda.

En diálogo con Radio Provincia AM1270, Pulti señaló que este tipo de operaciones "no es opcional ni un trámite al que pueda darse una perspectiva política diferente. La Ley de Acceso a la Información Pública da derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas a requerir a las autoridades de todos los organismos que componen el Estado Nacional información. Eso le pedimos al Banco Central para que lo informe con claridad", remarcó.

Puede interesarte

El suceso de los lingotes de oro se conoció públicamente por el reclamo del diputado nacional y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, que indicó que el Banco Central habría realizado dos envíos de reservas en oro al exterior, uno el 7 de junio y otro el 28 de junio.

#AHORA |🎙@GustavoPulti en #EsUnMontón:



"En las orillas de las decisiones de Milei quedan las instituciones, la gente y la soberanía. Están funcionando de una manera oscura y poco transparente".



💻https://t.co/jKejIHcpvt pic.twitter.com/HMdNxTUd6q — Radio Provincia AM 1270 (@provincia1270) July 25, 2024

En la misma línea, Pulti comentó que "se sabe que salió oro al exterior y que luego lo admitió Caputo, es lo único que sabemos. No se informaron los objetivos, las disposición del Banco Central que lo avalan, y no se puede hacer sin un acto administrativo. Esto es lo que preguntamos y anticipamos que puede haber una posible denuncia penal".



No obstante, remarcó que "es imprescindible poner un coto a estas disposiciones. En el centro del modelo de Milei están los mercados y en la periferia quedan las instituciones, la gente, la soberanía y los intereses de Argentina".