Ivan Darío Villagrán
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La Cámpora aumenta su poder en la Provincia: Pasó de tener 3 municipios a ganar en 12 y suma presencia en la Legislatura
Suma fija: 58 municipios recibirán de la Provincia una asistencia especial para poder pagar el bono anunciado por Massa
Entrevista a Iván Villagrán: “En Carmen de Areco rompimos el prejuicio hacia La Cámpora”, afirmó el intendente
Contra la inflación: Carmen de Areco impulsa producción local de bolsones de verduras a $500 y leche a $60
Elecciones Generales 2021: La segunda sección elige diputados y el Frente de Todos busca revertir la diferencia
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