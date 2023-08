Ivan Villagrán está finalizando su primera gestión en Carmen de Areco y va por la reelección en una comuna que tiene 20 mil habitantes y aún pueden dejar la bici sin candado y la “seguridad” no es un problema. Repasamos la gestión y la trayectoria del dirigente de La Cámpora. Al final, un ping pong de preguntas y respuestas.

Entrevista completa

- Estás en tu último año de tu primera gestión, en un municipio que tiene 20.000 habitantes. ¿Cómo es gobernar un lugar donde te cruzas a los vecinos en la calle o en el kiosco, en la verdulería?

Bueno, primero gracias por este espacio. La verdad que es muy lindo porque la cercanía es importante para nosotros. Y en lo personal siempre fui una persona cercana, digamos. Desde que era chico, cuando no tenía ni en la cabeza hacer política, siempre tuve una personalidad muy de cercanía con mis vecinos, con el pueblo. De charlar con todo el mundo, de saludar a todos. Porque acá lo primero que nos enseñan es saludar a todos aunque no los conozcas. O sea, por respeto, el saludo por respeto. Eso en nuestras casas, nuestros padres, nuestros abuelos. Usted, mi hijo, salude, pida permiso. Y esas cosas, hacen que nos vayamos desarrollando en la comunidad y es donde adquirimos una forma de cercanía que hoy por hoy, con la gestión, obviamente se potencia. Parece que tengo un escritorio móvil hacia cualquier lado que voy, ¿no? También me gusta que la gente siempre se maneja con respeto para plantear cualquier sugerencia, cualquier reclamo, cualquier necesidad. Y la verdad que es una linda sinergia que se genera entre el gobierno y la gente. Ayuda mucho a hacer una mejor gestión.

Boulevard de Carmen de Areco

- O sea, vos lo consideras una ventaja

Una total ventaja. Total. Creo que hemos roto muchos prejuicios, inclusive en nuestro espacio político. Veo que por ahí ellos hacían campaña con mi juventud. Asumí la intendencia con 34 y los opositores decían en su momento que yo era muy joven, que no tenía experiencia, que íbamos a conurbanizar Carmen De Areco, o sea, estigmatizando al conurbano primero. Segundo, pegándolo a nosotros como que íbamos a traer villas a Carmen de Areco. La verdad que estos cuatro años han servido mucho para romper esos fantasmas que se habían creado y generar una cercanía con humildad con nuestra gente, con lo cual estamos muy felices por eso.

- Yendo a tu biografía, vos tenés una trayectoria de vida de laburante. A los 15 años trabajaste en albañilería, pintura, cortaste césped. Tu viejo tenía un taller mecánico y tu abuelo tenía el oficio de albañil. Cuando te fuiste a estudiar a La Plata, laburaste en un kiosco, vendiste bonos para una ONG. Entonces, esa trayectoria de vida popular, ¿te sirve hoy para gobernar? ¿Te ayuda a empatizar con el ciudadano?

Totalmente. Primero que, obviamente, me emociona cada logro ya que justamente logramos transformar la realidad de muchas familias con una vivienda, con la computadora para los chicos, cuando se les hace asfalto a un barrio que se les complicaba salir los días de lluvia o que en verano los días de tierra les volaba la tierra y no la dejaban estar afuera de la casa. Todo eso que mejora la calidad de vida lo vivo muy feliz porque me crie en calle de tierra con muchas necesidades. Entonces con una vivienda de una familia que le ayudamos con la solución habitacional y de repente ya no se le llueve más la casa, ya no tiene que andar renegando, corriendo, poniendo una olla, corriendo la cama o el mueble para que no se le moje. La verdad que haber vivido todo eso, desde todos los puntos de vista, tanto en mi casa como también desde el trabajo, esto de ser ayudante al bañil, de trabajar en pintura, de cortar pasto, me ayudó a mí a ver cómo vive cada una de las personas que se dedican a eso y ahora desde el Estado con más conciencia para acompañar esos procesos de fortalecimiento con herramientas. Siempre tratamos de ayudar a todo el que lo necesita a través de diferentes programas que gestionamos y lo hacemos con mucha vocación.

- Recién comentaba que te fuiste a estudiar de Carmen Areco a La Plata, es decir, te fuiste de tu lugar de origen, donde estaban tus amistades, tu familia, las calles conocidas, a estudiar a un lugar, una gran urbe como La Plata. Eso implica un desarraigo producto de que en ese momento no podías estudiar la carrera, por ejemplo, de abogacía ahí. Ahora hay un programa que se llama Puentes, es un programa provincial que acerca las carreras a los municipios. ¿Vos qué paralelismo haces entre lo que a vos te pasó y lo que hoy hay en Carmen Areco?

Es genial esto, es genial. Yo pude estudiar, gracias a Dios, y por supuesto a la universidad pública, gratuita y de calidad, y a todos los vecinos y vecinas que aportaron para que esa universidad esté arriba, como todas las universidades públicas, que se subvenciona con el aporte de todos, y hay que ser agradecidos y tratar de devolverle a la comunidad algo de lo que nos da. Y la verdad que ahí la única forma que yo veía de poder progresar en la vida era yéndome a estudiar. O sea, si me quedaba en Carmen, no veía un futuro promisorio para mí, y así miles de jóvenes, ¿no? Entonces dije yo el día de mañana, cuando forme mi familia, quiero tener mi casa. Pensaba eso, quiero tener mi auto, quiero poder darle de comer bien todos los días. Y la verdad que con las changas, como ayudante del albañil, con todo lo que hacía, yo no veía que iba a poder tener mi casa, no veía que iba a poder tener mi auto. En mi familia jamás nos fuimos de vacaciones porque no podíamos. Y entonces yo el día de mañana, cuando tuviera mi familia, quería poder llevarla de vacaciones. No veía futuro en ese sentido en mi pueblo y entonces me fui a estudiar, pensando fundamentalmente en estudiar y trabajar, porque mis viejos tampoco podían mantenerme, y abrieron una pensión que tenemos en la ciudad de La Plata, la pensión de estudiantes, para los que no podemos pagar departamento. Esforzándome, trabajando, estudiando, llegué a recibirme pero un sacrificio enorme y la separación de la familia es terrible. Porque uno vive el desarraigo. El desarraigo es muy duro, y todos los estudiantes seguramente del interior me van a saber entender, cuando uno está acostumbrado a ver todos los días a su abuela, a criarse en un ambiente familiar, amigos, de tierra, de casa, y de repente se va, y ahí se da lo que es el desarraigo, porque se extraña horrores. En mi caso, extrañé muchísimo esa separación, y aparte no tenía plata para volver todos los fines de semana en colectivo. Tenía que esperar a veces dos meses para poder volver. Y la verdad que esa experiencia, dije, no, los pibes en Carmen de Areco, primero por el tema del desarraigo, segundo por el tema de oportunidades, o sea, que quien quiera estudiar, pueda estudiar una carrera universitaria. Enseguida lo que hicimos fue un convenio con la Universidad de Hurlingham, una carrera que es la licenciatura en Educación, después conveníamos la licenciatura en la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial con la USADA, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, y luego, hablando con Scileoni, le digo, Alberto, necesitamos hacer un centro universitario carmeño. Me responde, fíjate que Bianco anda con un programa Puentes, que en ese momento lo estaba cocinando, se estaba elaborando el programa, así que lo llamé a Carly y la verdad que enseguida nos puso en el listado, porque este programa venía como anillo al dedo para esta demanda nuestra. Ya inauguramos el centro universitario y tenemos la carrera de licenciatura en Administración Agraria, con nuestra matriz productiva que va con lo que necesitamos. Así que más que feliz. Las próximas carreras van a salir también de la demanda de la sociedad. No podemos tener carreras fijas, porque no podemos llenar a nuestra población de profesionales de lo mismo y colapsar el mercado con el mismo profesional. Se va haciendo en la medida de lo que se va necesitando pero se puede decir que ya tenemos universidad en Carmen de Areco y eso es un sueño que teníamos, que lo veíamos difícil, pero que gracias al apoyo de Axel, nuestro gobernador, de Carly y de todo el equipo, logramos tener hoy un centro universitario en Carmen de Areco.

- Algunos medios de cobertura nacional, pero con mirada capitalina o conurbano-céntrica, suelen estigmatizar a La Cámpora y vos estas identificado con esa agrupación política. ¿En Carmen de Areco está ese estigma? ¿Esos medios impactan en la cosmovisión del carmeño? ¿O esto pasa solamente en las capitales o el conurbano?

Lo que pasa acá es muy raro y pasa hace mucho. La gente nos conoce, conoce nuestras familias. Somos vecinos y vecinas de Carmen de Areco, muchos de nosotros, de los que participamos, que somos de La Cámpora, tenemos psicólogos, abogados, arquitectos, un montón de profesiones de vecinos que han estudiado, que tienen conciencia social, que entienden cuál es el proyecto político que hay que defender, pero ¿qué pasa? Se da que acá nos conocen, me conocen a mí, conocen de dónde vengo, mi familia, lo mismo a cada uno de mis compañeros y compañeras. Entonces la gente nos separa, dicen “ustedes no son como los de allá” como si fuéramos, no sé, pero bueno, somos iguales, lo que pasa es que ellos viven en otro lado, hacen lo mismo que hacemos nosotros en Carmen, pero es difícil porque los medios nacionales, hegemónicos, construyen una imagen de La Cámpora, que el vecino como que compra una parte, pero a la vez le choca con la realidad que ve acá y dice “pero acá no son así”, ¿entendés? Acá son trabajadores, acá están, te acompañan, te escuchan, son abiertos, no son sectarios. Entonces es como que lo rompemos a nivel local, que en gran medida es gracias a la cercanía, que es algo que hablábamos hace un rato. Es gracias a la cercanía, que nos conocen, que saben de dónde venimos, quiénes somos, cómo vivimos y cómo hacemos las cosas, y eso rompe ese prejuicio que se genera de La Cámpora a través de los medios nacionales.

- También los medios de cobertura nacional, en época de elecciones, tienen un tema siempre vigente que es la inseguridad o la seguridad pero en Carmen de Areco, yo lo he visto, dejan la bici en la calle, sin cadena, la gente vive muy tranquila, los chicos caminan de día y de noche, y a todo esto muchos candidatos hacen campaña en base a la seguridad, al orden. ¿Este es un tema que impacta a Carmen de Areco? Porque si no es un problema local, ¿qué pasa con ese tema?

También se da ese fenómeno justamente de quien consume el medio todo el tiempo, sale y ve la realidad. Muchos viven tranquilos en Carmen, pero otros tienen esa sensación de inseguridad aunque no pase nada, aunque vean que dejan la moto con la llave puesta, o el auto sin llave, las bicicletas sin candados. Ocurren hechos como en todo el mundo, de manera aislada, y gracias a Dios no graves, pero hemos invertido mucho, también se han esclarecidos muchos hechos en el transcurso de los años, había bandas que estaban operando, no de Carmen, de otro lado, pero que operaban en Carmen y en la zona desde el año por lo menos 2016, se ha actuado, se ha procedido, y hoy están presos.

Duplicamos la cantidad de cámaras, conectamos todas las cámaras de fibra óptica, incorporamos nueve patrulleros nuevos, tenemos un centro de monitoreo las 24 horas, tenemos botones de alerta temprana para comerciantes y mujeres en situación de violencia, estamos poniendo muchas luminarias LED en todo el pueblo. Hay un sistema de seguridad que estamos fortaleciendo, de protección ciudadana, pero se vive tranquilo, y a la vez no es uno de los principales problemas en Carmen de Areco. En el ranking de los problemas “la seguridad”, está por lo menos quinto o sexto. Es un tema que no lo tenemos como primero o segundo.

Paseo de la historieta en Carmen de Areco

- Y las tres primeras cosas que te piden los vecinos y vecinas, ¿cuáles son?

Los problemas de nuestros pueblos tienen que ver más con el estado de las calles, o sea, seguir mejorando las calles de nuestra ciudad. Nosotros cuando asumimos nos encontramos con un pueblo muy detonado, muy venido abajo, hemos laburado mucho. Ttuvimos dos años de pandemia y eso nos perjudicó, inclusive en los servicios, porque tuvimos que mandar mucha gente a la casa por las comorbilidades, por la edad avanzada, por todos los problemas de la pandemia, entonces tuvimos menos gente trabajando, o sea, menos trabajadores municipales, y eso hizo que nos dediquemos 100% a cuidar la vida de la gente, y obviamente descuidamos un poco en ese año y medio, el tema del mantenimiento de las calle pero hemos hecho asfalto como nunca antes, hemos hecho cloacas como hace muchos años no se hacía, hemos hecho viviendas como muchos años no se hacía, entonces hemos compensado en estos dos años, el año y medio de pandemia que no nos permitió avanzar en materia tan importante de obras, pero sí lo hemos compensado con creces en estos dos años.

El tema de los perros callejeros, que son los perros comunitarios. Estamos con un quirófano móvil, hacemos castraciones, ya llevamos arriba de 2.500 castraciones en lo que va de la gestión, en lo que va del año ya más de 700 castraciones, que para Carmen es un montón. Son castraciones gratuitas, contratamos dos veterinarios, salen con el quirófano, con los ayudantes, con el área de zoonosis y bromatología, y hacen castraciones gratuitas en todo el pueblo. Lo que pasa es que todavía no está tan instalada la cultura de la tenencia responsable, que es algo que estamos trabajando muchísimo, porque es la única manera de solucionar este problema. Con tenencia responsable, con que la gente se concientice que tiene que castrar, porque lo hacemos gratis, vacunamos gratis.

Otro de los problemas es el ruido molesto de las motos que cambian el escape, adulteran el escape. Se hacen los secuestros de las motos, no se les entrega los escapes, pagan una multa, y se aminoró muchísimo. Antes era uno de los primeros problemas que teníamos.

En ese sentido estamos bastante bien, porque fíjate que los problemas por ahí son más domésticos, pero a la vez seguimos mejorando todo lo que es la infraestructura escolar, estamos haciendo la primera pileta climatizada de Carmen de Areco, con la provincia de Buenos Aires, gracias a Alberto, a Axel, Carmen va a tener una pileta climatizada, y la verdad que nos merecemos tener una pileta climatizada tanto para tener una nueva disciplina, como la natación, para rehabilitación, para poder traer la escuela de guardavidas, para poder traer el profesorado de educación física, tener más oportunidades. Nosotros luchamos por esa comunidad que se desarrolla, y de a poco lo vamos logrando, obviamente dentro de un marco de un proyecto nacional, provincial, que nos acompañe a ese desarrollo que nosotros vamos gestionando.

- En Carmen de Areco vi que hay algunas casas antiguas, históricas, de más de 100 años, están como descuidadas o abandonadas. Me comentaron que hay un proyecto de ordenanza que se aprobó a principio de año donde el municipio interviene en esas situaciones. ¿Cómo funciona eso?

Sí, la verdad que nos encontramos con una ciudad nada planificada, nada cuidada, y tuvimos que, no solamente empezar a ponerla de pie en términos de embellecimiento y dar respuesta a demandas históricas como la vivienda, el asfalto, la cloaca, sino también tuvimos que empezar a planificar la ciudad. Planificamos la ciudad, por lo menos en su momento, pensamos Carmen Sustentable al 2030, obviamente ya estamos pensando en el 2050, pero hicimos un proyecto de planificación urbana y una ordenanza del cuidado del patrimonio histórico de nuestra ciudad. Hicimos el museo, estamos terminando de construir el museo de archivo histórico, que ya está funcionando pero estamos haciendo un edificio nuevo en la vieja estación de ferrocarril, en una zona hermosa, un paseo ferroviario que lo estamos dejando muy lindo, estaba todo muy abandonado, y ahí creamos un espacio turístico y de recreación para los vecinos, y la ordenanza de patrimonio lo que hace es justamente darle beneficios, primero a los propietarios que tienen este tipo de viviendas antiguas, con fachadas antiguas, tienen beneficios impositivos y acompañamiento, y se lo declara patrimonio histórico de Carmen de Areco, con lo cual se empieza a cuidar eso, que no se destruya. Obviamente de la parte de adentro de la propiedad, pueden hacer absolutamente todo nuevo, moderno, no hay problema con eso, pero lo que se trata de mantener es la fachada histórica, porque eso es en sí mismo una especie de museo al aire libre para la gente, para todos nosotros, y está bueno cuidar eso, cuidar el patrimonio histórico, el patrimonio cultural de nuestro pueblo.

- ¿Y el municipio invierte ahí, más allá de la exención impositiva?

El municipio puede acompañar en esas cosas, no mucho, porque no tenemos, la verdad, es un municipio humilde acá, ¿viste? Todo lo que hacemos lo hacemos con gestión, o sea, fondos propios la verdad que está muy difícil. Si bien estamos saneando las finanzas del municipio, nos dejaron realmente mucha deuda con proveedores, con trabajadores, tuvimos que salir adelante de muchas situaciones difíciles financieras, estamos saneándolo.

Creo que en los próximos dos años vamos a tener un rebote muy positivo, porque estamos trabajando con la variable de la coparticipación, también importante como para tener una mayor autonomía, y espero también que se pueda revisar la ley de coparticipación para que los municipios que estamos con bajos presupuestos del interior, podamos tener un poquito más de solvencia económica.

- Recién mencionabas a la vieja estación del tren, esa es una postal de muchos pueblos bonaerenses donde ves la vía, el pasto crecido, la estación del tren que se conserva en buen estado, pero el tren ya no pasa por ahí porque antes pasó Menem, privatizó los trenes, los vendió, redujo la cantidad de vías, y ahí quedó la estación, como una postal del pasado. ¿La vuelta de los trenes es posible? ¿Es buscada o es algo del pasado?

Yo creo que es algo que está en la memoria emotiva de nuestra gente y que cuando se planifican obras cerca de las vías siempre lo tenemos en cuenta y decimos, no metamos tan cerca la vía porque el tren puede volver a pasar y la gente se entusiasma con eso porque es real, porque vemos que hay muchos trenes que se están recuperando, que hay una política nacional del Ministerio del Transporte, del Gobierno Nacional, por lo menos con nuestra mirada, ¿no? Que intenta recuperar los trenes, de hecho ahora ha llegado creo que a San Antonio de Areco, ha llegado a Salto, o sea que pasan por acá cerquita, en cualquier momento, ojo, al piojo puede llegar a Carmen de Areco también, así que la gente se pone muy contenta con eso y dice ojalá que venga de nuevo el tren, que sería todo más económico para los chicos que se van a estudiar, para los que tienen que viajar a otro lado. La verdad que el tren tiene eso, más allá del paisaje, del viaje en sí, de la experiencia del tren, también obviamente la cuestión económica.

Primarias del 13 de agosto

Precandidatos PASO en Carmen de Areco

- En las Primarias, vos vas con listas única por Unión por la Patria, y del otro lado está Juntos por el Cambio con tres listas. En una se postula Marcelo Skanki, que ya fue Intendente por 12 años y vos le ganaste en el 2019. ¿Cómo ves la elección esta que se viene?

Creo que es una elección difícil en términos de contexto global, en cuanto a lo nacional, provincial y local, y el municipio por ahí no queda escindido de lo nacional y provincial. Axel creo que está muy bien, con respecto a Sergio tenemos que seguir trabajando porque obviamente este es el primer tiempo, como digo yo, lo que tenemos que lograr es que Sergio sea el candidato más votado a nivel país, y queremos aportar nuestro granito de arena desde Carmen de Areco,

A nivel local, lo que veo es que ellos se van a eliminar, va a quedar uno solo para jugar en las generales. Seguramente es una elección que se va a polarizar entre el espacio de Juntos y el de Unión por la Patria, y ahí, como decís vos, va el ex intendente que yo creo que no va a tener mucho apoyo porque, ya estuvo 12 años, la gente ya lo conoce, ya lo que hizo, hizo, lo que no hizo no hizo. Por lo menos es lo que a mí me llega. Y después está del otro lado va uno que le dicen el inglés McDermott, que representa el espacio del radicalismo de Juntos, y él viene con un piso radical importante, con lo cual, no sé cómo va a ser esa interna, va a ser peleada, pero bueno, cualquiera de los dos que gane esa interna, creo que nosotros tenemos muchas posibilidades, estamos muy competitivos, y podemos imponernos en las urnas. Hemos legitimado nuestro decir con el hacer, y eso genera en la gente una representación que encuentran en nosotros. Vamos por buen camino en este primer tiempo, nos vamos a ir creo con un buen primer tiempo.

- Recién dijiste que Carmen de Areco es un municipio, digamos, modesto económicamente. ¿Cuánto necesita un municipio como Carmen de Areco que en Provincia y Nación gane el mismo Partido? En este caso, Unión por la Patria.

Mucho, necesitamos mucho porque realmente lo que nos permite poder generar riqueza y no administrar pobreza es el acompañamiento del Gobierno Nacional y Provincial. Es fundamental porque para hacer obras que sean de magnitud y que realmente transformen la calidad de vida de cada vecino, de cada vecina del interior de la Provincia de Buenos Aires y en otros pueblos es fundamental tener el acompañamiento de la Provincia y la Nación. En estos años hablé mucho con jefes comunales de 20 años de intendencia, que han estado muchos años al frente de sus municipios y no han visto en la historia por ahí tanta inversión de la Provincia de Buenos Aires en los municipios en obras, obras históricas que se están haciendo en todos lados y no solamente en municipios peronistas o afines sino también en municipios radicales. Muchos intendentes radicales ven con mejores ojos a Axel que a la ex Gobernadora Vidal. Ven que a Axel les da más importancia que los tiene en la agenda de la Provincia y entonces es fundamental para nosotros, para nuestros municipios tener la presencia de un gobierno provincial y nacional constantemente pues si no, lamentablemente, si el modelo nacional es de especulación financiera y no de inversión en la producción y no de generación de empleo, los municipios somos los que deberíamos soportar todo el peso de la necesidad de la gente que no cubriría el Estado Nacional y el Estado Provincial. Imagínate que PAMI no tenga el 100% de los medicamentos gratis para los jubilados ¿quién debería bancar a esos jubilados que no llegan a comprar medicamentos? el municipio. Lo que no tengan trabajo porque cerró la fábrica o la Pymes ¿quién debería salir a cubrir eso? el municipio. Entonces el municipio terminaría haciendo un esfuerzo que no tendría la solvencia para poder hacerlo y la gente viviría en condiciones pésimas. Es fundamental el acompañamiento del Estado Nacional y Provincial para el buen vivir de nuestra gente para que nosotros podamos gestionar y trabajar en pos de mejores obras en una mejor ciudad.

Ping Pong

- Un lugar de vacaciones

Mar del Plata

- Un referente político puede ser histórico, actual, pasado

Néstor

- ¿Un libro para recomendar?

La crisis del capitalismo de Thomas Piketty

- El mejor periodo de gobierno de la historia argentina

Creo que del 46 al 55

- El peor periodo de gobierno de la historia argentina

Del 2016 al 2019

- Un momento histórico que te gustaría haber vivido

En los 50

- A qué te gustaría dedicarte si no fueras intendente

Abogado laboralista