Javier Alfredo Iguacel
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Javier Iguacel contento con el triunfo de Milei: “Menos política y más libertad a la gente para hacer”
Javier Iguacel denunció que "militantes de UxP rompieron 3 autos" de fiscales de Milei en Pilar: "Arrancaron tranqui"
Desde Capitán Sarmiento, Iguacel bancó a Milei por sus elogios a Thatcher: "Kicillof también tiene un cuadro de Rosas"
Funcionario de San Miguel y hermano de Joaquín de la Torre aseguró que votará a Javier Milei en el balotaje
Gran triunfo de Juntos en Capitán Sarmiento: Fernanda Astorino se convierte en la próxima intendenta
JxC selló la unidad: Santilli se sumó a la campaña provincial de Grindetti y se reunieron con intendentes PRO
9 de Julio: Bullrich y Grindetti encabezaron un encuentro con un centenar de precandidatos a intendentes
Desdoblamiento de elecciones en Provincia: a quién beneficiaría y qué candidatos se verían perjudicados
Daniela Reich, nueva presidenta del PRO bonaerense: "El objetivo es retomar nuestro gobierno en la Provincia"
El PRO bonaerense anunció que la senadora Daniela Reich reemplazará a Jorge Macri en la presidencia del espacio
Iguacel tras declinar ser precandidato a gobernador: "Apenas una circunstancia en un camino muy largo"
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