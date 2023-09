El intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, habló sobre el camino que le queda a JxC hasta las elecciones generales de octubre y marcó las diferencias con las propuestas de la Libertad Avanza. En diálogo con Radio con Vos expresó: “Esta es una segunda etapa,pero son dos elecciones distintas”

En esa línea se explayó y remarcó que “una cosa es una interna, otra cosa es una general. Pero sí, es un segundo tiempo de un partido que viene siendo largo ya”. Y agregó: “Yo valoro mucho que en esta campaña se están discutiendo ideas. Respecto de la economía, respecto de la seguridad, respecto de la educación. Me parece bueno para todos los ciudadanos, elegir más o menos entendiendo qué estamos eligiendo”.

Así también se refirió a la plataforma de los competidores de JxC: “Yo veo una propuesta, digamos que a mi juicio, y cada uno valora lo suyo, es el pasado, que es la propuesta del kirchnerismo de Massa, que es más Estado, más estatismo, es la centralización y el poder concentrar la política en lo económico con libertades civiles. “Después veo otro extremo, que por ahí representa la Libertad Avanza, con la mercantilización de todo, de la economía, de la sociedad”.

“Y nosotros estamos proponiendo una economía de mercado con libertad para trabajar, para producir, para negociar con otros países, para que nos desarrollemos, todos tengamos oportunidades, pero con una sociedad con libertades individuales, y representado por instituciones que han hecho grande la Argentina, como la educación”, manifestó en cuanto a la propuesta electoral de su espacio.

En relación a la inflación, comparó: “Hoy falta en el bolsillo de la gente. En el Estado no falta” Y relató: “Me dicen, no, faltan las escuelas, mentira, no las usan bien. Acá en tres meses le pusimos aire acondicionado a todas las aulas, a todas las escuelas públicas. Y quisiera que vengan a ver cómo están”, desafió. Y remarcó que el municipio cuenta con una nueva escuela técnica así como destacó que “en dos escuelas se ha ampliado la secundaria, aulas nuevas. Se ha arreglado. O sea, realmente funcionan bien porque la plata sobra”.

En ese contexto, fue consultado por el recorte en las áreas estatales que propone Javier Milei y dijo: “Bueno, yo lo hice en Sarmiento como Intendente, yo asumí, acá tenía 35 cargos políticos, quedaron 11, muchos de los cuales lo asumieron gente que ya estaba trabajando en el municipio, es decir, cargos que eran históricamente políticos, o sea que muchos ya eran empleados capaces, profesionales, que adquirieron sus cargos directivos”.

Para finalizar, se refirió a las diferencias y puntos en común entre Javier Milei y Patricia Bullrich y dijo que “pareciera que las ideas de punta de libertad económica son similares, ahora nos vamos a las otras áreas que estamos hablando y sí hay diferencias”. Y en referencia a la postura cambista señaló: “Nosotros no estamos planteando la voucherización o la comercialización de la educación pública, estamos planteando hacer una nueva educación pública que mejore, que funcione, que los chicos tengan los 190 días de clase, que aprendan”.

En cuanto a la propuesta libertaria de plantear la libertad de portación de armas en Argentina, remarcó que “nuestra visión es distinta, es equipar a la Fuerza de Seguridad, poner orden, ejercer el poder de controlar y que la ley se cumpla”. “Y el delincuente es delincuente y tiene que cumplir sus condenas y tiene que hacerlo para cuidar a la gente. Ahora, que es muy distinta al zaffaronismo, que era, bueno, una, dos, cinco veces libre. 14 entradas había tenido, por ejemplo, el asesino de Barbieri”m fundamentó.

Antes de concluir la entrevista, los periodistas insistieron en preguntarle por el trascendido que lo señala como ministro de Energía de Patricia Bullrich y dijo: “Primero que hay que ganar la elección. Muchos están repartiendo cargos antes de ganar la elección”. También remarcó que “hay que ver si sería Ministerio también o Secretaría”.

“Lo más probable es que inicie el Ministerio”, adelantó y aclaró que “si me preguntan a mí no tiene sentido, tiene que estar siempre dentro de la economía porque es parte de la economía, o sea, es una Secretaría, hay que bajar los Ministerios, yo no solo propusimos bajarlos a menos de la mitad, está la propuesta, eliminar el Ministerio, entonces uno puede tener Ministerio de cada área”.