Jimena López
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Jimena López, secretaria de Transporte: "Fue muy importante el rol de Massa para resolver el conflicto con las empresas"
Designaciones: Oficializan a dos funcionarias massistas de la quinta sección bonaerense en INTI y Transporte
La necochense Jimena López será Secretaria de Transporte: La reemplaza una funcionaria de Las Heras en Diputados
"Tenemos que lograr la sanción de la Ley", dijo Jimena López sobre el proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante
Boleta Única: Para legisladora bonaerense, "no genera más transparencia ni mejores posibilidades" a partidos chicos
Ley de Etiquetado Frontal: "Hay que empezar a alertar a la población del consumo de ciertos alimentos"
Ley de Zona Fría: Los descuentos para los bonaerenses llegarán con las facturas de gas emitidas en agosto
Necochea: Rojas denunció por desvío de fondos al exintendente López y su hermana diputada salió a defenderlo públicamente
Desde el Frente de Todos proponen que la Cámara Baja pase a llamarse "Honorable Cámara de Diputadas y Diputados"
Seguilo en vivo: La Ministra de Mujeres, Género y Diversidad expone en Diputados por videoconferencia
Presidido por Raverta, se puso en marcha el Consejo Provincial de Coordinación de Políticas Sociales
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