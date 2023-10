La secretaria de Transporte de la Nación, Jimena López, confesó que no votará a Unión por la Patria en Necochea, ciudad bonaerense de donde es oriunda, y como era de esperarse, sus dichos desataron un revuelo interno dentro del oficialismo a nivel local.

"Estoy focalizada en la campaña nacional de Sergio Massa porque es mi referente político, de Axel Kicillof porque creo que merece una reelección porque ha sido excelente como gobernador, pero a nivel local no te voy a mentir… no va a ser una boleta completa”, dijo López.

"Desde el primer minuto nunca nos abrieron la puerta, nos ofrecieron un 3º o 4º lugar de concejales y decían que no queríamos juntarnos… al contrario, yo soy súper dialoguista pero no me gusta que me tomen el pelo”, dijo en referencia a los armadores de Unión por la Patria.

Las declaraciones publicadas en el portal Noticias de Necochea desataron la respuesta de Julián Kristiansen, candidato a concejal en primer lugar por Unión por la Patria, quien sostuvo: “Me parece una falta de respeto a los compañeros que trabajan día a día”.

"En el ADN del peronismo está la pluralidad, hay que pensar en forma plural no individual. Llamo a la reflexión, hay que repensar, y después vemos cuando se dice que hay que llamar a la unidad pero estas cosas dejan heridas", reflexionó Kirstiansen sobre los dichos de López.

Cabe recordar que durante las PASO, el intendente Arturo Rojas y Nueva Necochea se impusieron con el 39,4%, logrando unos 20471 votos. La boleta corta mostró un gran acompañamiento y no sufrió la falta de un armado provincial o nacional, todo lo contrario.

Sumando todas sus listas, Unión por la Patria alcanzó el 15,4%, a partir de su nómina más votada que fue la de Marcelo “chelo” Rivero, quien obtuvo el 6,2% de los votos (3230). Segundo se ubicó Mauro Velázquez que alcanzó el 5,6% (2922) y tercero Daniel “yanqui” López con un 3,6% (1884).